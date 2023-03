Politsei: ühtegi valimisseaduse rikkumist pole me tuvastanud

PPA arendusosakonna politseikapten Ly Kallas ütles ERR-ile, et sõltumata sellest, kas tegemist on riigikogu või näiteks kohaliku omavalitsuse valimistega, jõuab nii politseini kui ka valimisteenistuseni teateid võimalikest rikkumistest või infot, mille osas inimene ei ole ise kindel, kas tegemist on rikkumisega või mitte.

"Kui valimisnädala eel olid peamised teated seotud valimisplakatite ja nende rikkumisega, siis valimisnädalal on laekunud ka muid teateid. Näiteks on mõne erakonna liikmed jaganud sotsiaalmeedias üleskutset pildistada ja jagada oma hääletamissedelit. Selline üleskutse on vastuolus hääletamise salajasuse põhimõttega. Igal inimesel on vabadus hääletada nii nagu ta soovib ning tegemist võib olla süüteoga, kui inimest survestatakse andma oma hääl konkreetse kandidaadi poolt ja seda tõendama," ütles Kallas.

Kallas viitab Eestimaa Ühendatud Vasakpartei sotsiaalmeedia üleskutsele, kus nad ärgitasid oma valijaid ja toetajaid saatma postituses viidatud aadressile foto ID-kaardist ja valijarakenduses tehtud valikust. Üleskutsuja sõnul oli fotode korjamise ajendiks "häälte kontroll", millega ta viitas võimalikule pettusele häältelugemisel.

Kallase sõnul ei ole politsei Eestimaa Ühendatud Vasakpartei üleskutsetes süütegu tuvastanud. Samuti pole politsei ühegi teise teate peale süüteomenetlust alustanud.

"Inimestel, kes kahtlevad, kas mõni üleskutse on seaduslik, tasub sellest kindlasti teavitada valimisteenistust, kes saab seda kontrollida. Juhul, kui tegemist on rikkumisega, sekkub politsei. Iga inimene saab oma e-häält muuta uuesti hääletades," sõnas Kallas.

Valimisreklaami osas on politseile teatatud ka mõnekümnest juhtumist, kus plakatit on rikutud. "Kui tavapäraselt ei pruugi reklaami rikkumise taga olla muud ajendit, kui tahtmine üht nähtavat pinda sodida, siis valimisplakatite puhul väljendavad rikkujad tihti oma seisukohta ühe või teise poliitiku või erakonna suhtes. Ei tohi aga unustada, et poliitilise seisukoha omamine ei põhjenda kuidagi võõra vara rikkumist või varastamist," lausus Kallas.

Esmaspäeval algas Eestis riigikogu valimiste nädal, välissaatkondades on hääletamine juba lõppenud. Valimised lõppevad pühapäeva, 5. märtsi õhtul.