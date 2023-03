Eesti majanduslangus pole Ida-Virumaale veel jõudnud

Ida-Virumaal mängib suurt rolli põlevkivitööstus, mis energiakriisi mõjul on jõudsalt kasumit kasvatanud. Paljud maakonna ettevõtted on põlevkivitööstusega seotud ning ka neil läheb tänu tugevale naabrile keskmisest paremini. Seepärast pole Eestit tabanud majanduslangus Ida-Virumaal veel eriti tuntav.

Nii väidab Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik. Tema sõnul mõjutasid tööstusparkide tegevust oluliselt rohkem Covid ja sõda Ukrainas, mis paljud arendused seiskas, kuid ettevõtted, mis jäid ja laienevad, majanduslanguse üle ei kurda.

"Tööstusparkides tegutsevad ettevõtted valdavas osas ekspordivad oma toodangut, neid mõjutab kindlasti see, kui Euroopa Liidu suurtes riikides majanduslangus peaks kätte jõudma. Hetkel suures pildis me oma klientidel murenoote väga ei näe," ütles Kuusmik.

Üks Ida-Viru ettevõtetest, mis sel aastal suurt magnetitehast Narva ehitama hakkab, on Silmet. Ka Silmet müüb välisturule, kus majanduslangust veel tunda pole. Uue tehase ehitust perioodilised majanduslangused ei mõjuta, sest plaane tehakse mitmekümne aasta peale ette. Mured on seotud pigem kohaliku hinnatõusuga.

"Kuna me oleme energiamahukas tootmine, et siis energiakomponendi osa on küllaltki tähtis. Kui energiahind, kui vaatame detsembri ja jaanuari vahet, kõigub kaks ja pool korda üles-alla, siis on see otseselt tunda ka valmistoodangu hinnas, mis kahjuks, võib juhtuda, et ei ole enam konkurentsivõimeline, kui see asi niimoodi jätkub. Ja inflatsioon ja palgasurve on ka tõesti suured," lausus NPM Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu.

Ida-Viru tööstuspargid vaatlevad aga majanduslangust kui võimalust, sest koos majanduse jahenemisega on oodata ka ehitushindade kukkumist, sestap kavandatakse mahukamaid ehitustöid käesoleva aasta teise poolde.