Lüganuse vallas leiti joogivee filtrist usse

Matka küla elanik Martin Sindonen ütles, et vee peale tekib millimeetrine kiht limast ollust ning kui käte vahel hõõruda, siis oleks tegu nagu plastiliiniga.

Vesi muutus häguseks ja kollakaks detsembrikuus. Tagatipuks avastati veefiltrist ussid.

Kuigi Matka küla asub kaitsmata põhjaveega alal, pole Sindoneni sõnul varem veega probleeme olnud.

"Kuna me igal aastal upume siin - igal aastal kevadel on uputus – oleme teinud veeteste, kas vesi on joogikõlbulik. Ja ei ole olnud mingeid probleeme," lausus ta.

Veebruaris tehtud veeproovid näitasid seda, et vesi on saastunud.

"Meil on teada kahe kinnistu veeproovid, mis ei vasta joogivee normidele, ja praegu oleme kaardistamas olukorda. Vees on kolibakter ja nende analüüside põhjal võime öelda, et see on fekaalne reostus," lausus keskkonnaameti Ida-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis.

Lüganuse vallavalitsuses hoitakse pöialt, et probleem ei laieneks poolesaja elanikuga küla teistesse taludesse. Kahtlustatakse, et tegu on mitme piirkonnas tehtud töö kehva kokkusattumisega, mida on võimendanud vihmased sulailmad.

"Ei saa kellegi peale näpuga näidata, me ei tea, mis mida on tinginud, lihtsalt mitu kehva asjaolu on olnud ühekorraga. Üks tegi kaevetööd, teine läks ja vedas sinna lähedale sõnnikut," nentis Lüganuse abivallavanem Helve Pettai.

Järgmisel nädalal teeb keskkonnaamet lisauuringud viie Matka küla talu veele.