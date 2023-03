Reede on tuuline

Reede öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi ning võib tuisata. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul 7 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja läänerannikul kuni +2 kraadi.

Ka hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool Ida-Eestis sajab lund, Lääne-Eesti saartel kohati ka lörtsi ning võib tuisata. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 3, Lääne-Eesti saartel ja rannikul on temperatuur 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab lund, õhtu poole ka lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul pisut nõrgeneb. Termomeetrinäit jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Nädalavahetus algab pilves taeva all. Aeg-ajalt sajab lund ning paiguti tuiskab. Pühapäevast alates on oodata pilves selgimistega ilma ning mitmel pool sajab vaid kerget lund. Nii öised kui ka päevased temperatuurid on stabiilses langustrendis. Kui ööl vastu laupäeva on külma keskmiselt 5 ja päeval 2 kraadi, siis ööl vastu teisipäeva juba 13 ja päeval 5 kraadi.