CNN: Vene piinakambrid okupeeritud aladel olid ette planeeritud

Ukraina prokuratuuri abistavad Ukraina advokaadid koos rahvusvaheliste partneritega on tuvastanud, et Venemaa rajas okupeeritud Hersonis ja teistes okupeeritud aladel ettekavatsetult piinakambrid ukrainlaste mahasurumiseks.

Ühisjuurdlust toetava Mobile Justice Teami meeskond tuvastas, et okupatsiooni all olnud aladel on Vene okupatsioonivõimude esimeseks ülesandeks leida üles inimesed, kes on vaja ära tappa. Selleks on enamasti kohaliku kogukonna juhid ning isikud, kes suudaksid kultuuriliselt okupatsioonile vastu seista.

Teises etapis järgneb filtratsiooniprotsess, mille käigus on jälgimise all kõik isikud, kes võisid olla seotud endiste kogukonnajuhtidega. Need, kes olid seotud või tegelesid vastupanutegevusega saadetakse kas Venemaale või neid piinatakse kinnipidamisasutustes okupeeritud aladel.

Mobile Justice Teami meeskonna juht Wayne Jordash selgitas CNN-le, et okupatsiooni kolmandas staadiumis on eesmärgiks Ukraina identiteedi hävitamine, mille tarbeks eemaldatakse koolidest Ukraina õppekava ning konfiskeeritakse kõik Ukraina sümboolikaga esemed.

Valge Maja teatab reedel uuest Ukraina abipaketist

USA valitsus teatab sel reedel uuest Ukrainale mõeldud sõjalise abi paketist, kinnitas neljapäeval USA rahvusliku julgeoleku nõunik John Kirby. Kirby sõnul on abipaketis laskemoona juba varem Ukrainale antud relvasüsteemide tarbeks, mis tähendab muuhulgas täiendavaid HIMARS-i rakette.

Vastupanukeskus: okupatsioonivõimud pole Zaporižžja oblastis inimestele palku välja maksnud

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel pole Vene okupatsioonivõimud Zaporižžja avaliku sektori töötajatele viimased kaks kuud palku välja maksnud. See tähendab, et okupatsiooni alla jäänud õpetajad, arstid, raudteelised ja postimehed ei selle aja jooksul palka saanud.

Keskus rõhutas lisaks, et alates märtsist muutsid Vene okupatsioonivõimud sotsiaaltoetuste välja maksmise põhimõtteid, mille kohaselt maksete tegemise eelduseks on Vene passi olemasolu.