Oluline 3. märtsil kell 6.58:

- CNN: Vene piinakambrid okupeeritud aladel olid ette planeeritud;

- Valge Maja teatab reedel uuest Ukraina abipaketist;

- Moskva oblastis Kolomnas oli neljapäeva õhtul kuulda plahvatust;

- Venemaa kritiseeris taas Musta mere viljakokkulepet;

- Danilov: Venemaa on Bahmuti rünnates kaotanud seitse korda rohkem sõdureid;

- Vastupanukeskus: okupatsioonivõimud pole Zaporižžja oblastis inimestele palku välja maksnud.

CNN: Vene piinakambrid okupeeritud aladel olid ette planeeritud

Ukraina prokuratuuri abistavad Ukraina advokaadid koos rahvusvaheliste partneritega on tuvastanud, et Venemaa rajas okupeeritud Hersonis ja teistes okupeeritud aladel ettekavatsetult piinakambreid ukrainlaste mahasurumiseks.

Ühisjuurdlust toetava Mobile Justice Teami meeskond tuvastas, et okupatsiooni all olnud aladel on Vene okupatsioonivõimude esimeseks ülesandeks leida üles inimesed, kes on vaja ära tappa. Selleks on enamasti kohaliku kogukonna juhid ning isikud, kes suudaksid kultuuriliselt okupatsioonile vastu seista.

Teises etapis järgneb filtratsiooniprotsess, mille käigus on jälgimise all kõik isikud, kes võisid olla seotud endiste kogukonnajuhtidega. Need, kes olid seotud või tegelesid vastupanutegevusega saadetakse kas Venemaale või neid piinatakse kinnipidamisasutustes okupeeritud aladel.

Mobile Justice Teami meeskonna juht Wayne Jordash selgitas CNN-le, et okupatsiooni kolmandas staadiumis on eesmärgiks Ukraina identiteedi hävitamine, mille tarbeks eemaldatakse koolidest Ukraina õppekava ning konfiskeeritakse kõik Ukraina sümboolikaga esemed.

Valge Maja teatab reedel uuest Ukraina abipaketist

USA valitsus teatab sel reedel uuest Ukrainale mõeldud sõjalise abi paketist, kinnitas neljapäeval USA rahvusliku julgeoleku nõunik John Kirby. Kirby sõnul on abipaketis laskemoona juba varem Ukrainale antud relvasüsteemide tarbeks, mis tähendab muuhulgas täiendavaid HIMARS-i rakette.

Moskva oblastis Kolomnas oli neljapäeva õhtul kuulda plahvatust

Neljapäeva õhtul 21.30 paiku oli Kolomna lähistel kuulda plahvatust, vahendas Meduza Vene allikaid. Plahvatusest levivad sotsiaalmeedias ka mitmed videoklipid.

Kolomna administratsioon ütles Ria Novostile, et kohalikud päästeteenistused on sündmuskohale saadetud, kuid võimud pole toimunu detaile veel selgitanud.

Teisipäeval, 28. veebruaril, kukkus Moskva oblastis ühe Gazpromi rajatise lähedal alla droon. Esmaspäeval ja teisipäeval toimus mitmel pool Venemaal mitmeid droonirünnakuid, mille tõenäoliselt tegi Ukraina.

Kolomnas asub ka KB Mašhinostriojenija ehk KBM, mis on oluline Vene raketiteaduse uurimiskeskus. Pole veel teada kas see võis olla droonirünnaku sihtmärk või kas plahvatuse põhjustas üldse ründedroon.

Venemaa kritiseeris taas Musta mere viljakokkulepet

Vene välisministeerium teatas, et Musta mere viljakokkulepe ei tööta ning Ukraina on nende sõnul väidetavalt blokeerinud Togliatti-Odessa lämmastikutoru taas tööle panekut. Venemaa väitel ei järgi lääneriigid Musta mere viljakokkuleppe memorandumit. USA välisminister Antony Blinken samas süüdistas Moskvat viljalaevade kontrollimise sihipärases aeglustamises, mis on tekitanud laevajärjekorra.

Vene välisministeeriumi väitel ei saada Ukraina enda vilja arengumaadele. Seda on Venemaa ka varem väitnud. Venemaad häirib ka asjaolu, et nende enda põllumajandusekspordi osas ei olevat progressi olnud.

Musta mere viljakokkuleppe lõppeb 18. märtsil kui ükski osapool pole vastu selle pikendamisele. Venemaa kritiseeris kokkulepet ka eelmise aasta novembris kui toimus eelmine pikendamine.

Vene välisministeerium ütles kolmapäeval, et Venemaa nõustub kokkuleppe pikendamisega ainult sel juhul kui ka Venemaa enda põllumajandussaadusi arvesse võetakse. Kuigi vene põllumajandussektor pole otseselt lääneriikide sanktsioonide sihiks olnud, siis on Moskva väitel sanktsioonid mõjutanud maksevahendeid ja kindlustust, mis tekitavad Vene ekspordile lisabarjääri, vahendas Reuters.

Danilov: Venemaa on Bahmuti rünnates kaotanud seitse korda rohkem sõdureid

Ukraina julgeolekunõukogu sekretäri Oleksi Danilovi sõnul on Vene vägede kaotused Bahmuti rünnates ligikaudu seitse korda rohkem kui ukrainlastel, vahendas New Voice of Ukraine.

Ukraina kaitseministeerium teatas nädala alguses, et Bahmuti kaitsele saadeti täiendavad üksused. Seega on Bahmuti hoidmine sõjaline, mitte poliitiline otsus.

Vastupanukeskus: okupatsioonivõimud pole Zaporižžja oblastis inimestele palku välja maksnud

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel pole Vene okupatsioonivõimud Zaporižžja avaliku sektori töötajatele viimased kaks kuud palku välja maksnud. See tähendab, et okupatsiooni alla jäänud õpetajad, arstid, raudteelised ja postimehed ei selle aja jooksul palka saanud.

Keskus rõhutas lisaks, et alates märtsist muutsid Vene okupatsioonivõimud sotsiaaltoetuste välja maksmise põhimõtteid, mille kohaselt maksete tegemise eelduseks on Vene passi olemasolu.