Kansases arreteeriti kaks Venemaale lennutehnikat eksportinud USA kodanikku

USA-s arreteeriti kaks meest, kes remontisid ja saatsid Venemaale ebaseaduslikult lennundustehnikat. Sellise tehnika ekspordiks on USA-s vaja ekspordiluba, mida arreteeritud mehed kas võltsisid või ei täitnud. Lennundustehnikat saadeti ka FSB-le.

Ameerika Ühendriikides Kansases arreteeriti kaks USA kodanikku, kes eksportisid Venemaale ekspordikontrolli all olevat lennundustehnoloogiat, teatas USA justiitsministeerium. Justiitsministeeriumi teates ei täpsustata, kas antud tehnoloogia oli mõeldud Vene tsiviil- või militaarlennunduse tarbeks.

59-aastast Cyril Buyanovskyt ning 55-aastast Douglas Robertsoni süüdistatakse Kansase ringkonnakohtus salasepitsuses, mille kohaselt müüdi mitmel pool maailmas Vene päritolu lennukite kasutajatele lennundustehnikat, mis käib USA ekspordikontrolli reeglite alla.

Kahe mehe hallata oli ettevõte KanRus Trading Company, mille abil parandati ja eksporditi lennundustehnoloogiat ehk avioonikat. Ettevõte edastas USA võimudele võltsitud ekspordiinfot, millega varjati tarnete saaja päritolu. Näiteks loodi võltsitud dokumente, mille kohaselt tegelikult Vene julgeolekuteenistusele FSB saadetud remonditud tehnika olevat läinud Saksamaale.

USA võimud pidasid 2022. aasta 28. veebruaril kinni lennundustehnika saadetise ning tollal rõhutas Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium (U.S. Commerce Department) meestele, et sellise tehnika ekspordiks on vaja litsentsi. Hiljem sama aasta maikuus, juunis ja juulis eksportisid mehed ebaseaduslikult elektroonikat läbi Armeenia ja Küprose.

Kohtualuseid süüdistatakse USA seaduste kohaselt vandenõus, kontrolli all olevate kaupade litsentsita eksportimises, ekspordiandmete võltsimises ja esitamata jätmises ning USA seadustega vastuolus olevate kaupade salakaubaveos. Süüdimõistmise korral ootab kahte meest kuni 20-aastane vanglakaristus.

USA kehtestas lennundustehnika ekspordile eelmisel aastal täiendavad piirangud. Lisaks kehtestati piirangud kaupadele, mida võib kasutada Vene kaitsetööstus ning kosmose- ja merendusettevõtted. Hiljem lisati ekspordikontrolli nimekirja Vene naftarafineerimise tööstus ning luksuskaubad, selgitas Reuters.