Reformierakonna langus peatus, EKRE kaotas ning Eesti 200 kasvatas toetust

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 20,9 protsenti, ja Keskerakonda 18,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. veebruarist 3. märtsini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Viimaste tulemuste põhjal on vahetult enne valimisi peatunud Reformierakonna ligi kolm kuud kestnud langustrend. Teisel kohal oleva EKRE toetus on võrreldes käesoleva nädala alguses avaldatud tulemustega 1,8 protsendipunkti võrra langenud. Keskerakonna toetus nädala alguse seisuga võrreldes märkimisväärselt ei muutunud, kuid viimase kolme nädala jooksul on kaotatud oma toetusest 1,8 protsendipunkti. Reformierakonna edu EKRE ees on 7,7 protsendipunkti ning EKRE edu Keskerakonna ees 2,8 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (11,2 protsenti), Isamaa (8,7 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7,5 protsenti). Eesti 200 toetus on valimiste nädalal tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra, Isamaa ja sotside toetus märkimisväärselt muutunud ei ole.

Erakondade toetus 13.02. 2023 - 03.03.2023. Autor/allikas: Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,8 protsenti ja opositsioonierakondi 39 protsenti vastajatest.

Ühiskonnauuringute Instituut arvutas nende toetuste pealt ka võimaliku mandaatide jaotuse: Reformierakond saaks 33, EKRE 23, Keskerakond 19, Eesti 200 11, Isamaa kaheksa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond seitse mandaati.

See tähendaks, et praegune valitsus ehk Reformierakond, Isamaa ja SDE saaks kokku 48 mandaati, mis poleks valitsuse moodustamiseks piisav. Nn liberaalne liit ehk Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE liit saaks 51 mandaati. Konservatiivne liit ehk EKRE; Keskerakonna ja Isamaa liit 50 mandaati. Reformierakond ja Keskerakond kahekesi 52 mandaati.

Riigikogu kohtade võimalik jaotus 03.03 2023. Autor/allikas: Norstat

Uuringu tellija: praegune küsitlus on usaldusväärsem

Kui neljapäeval levis ajakirjanduses Norstati küsitlus, mis võttis arvesse vaid eelmisel nädalal tehtud 1000 vastaja arvamused ja näitas EKRE möödumist Reformierakonnast, siis uuringu tellinud Tanel Paas Ühiskonnauuringute Instituudist nimetas usaldusväärsemaks nelja nädala koondtulemusi ehk 4000 vastaja põhjal tehtud küsitlust.

"Rõhume aga eelkõige sellele, et nelja nädala koondtulemused on usaldusväärsemad ning üldiselt on üksikud tulemused rohkem selline taustinformatsioon, millest ei tasu aga väga ennatlike järeldusi teha. Kui me praegu avaldaks lisaks ka need (konkreetse nädala - toim) numbrid, siis võib juhtuda, et koondtulemuste kõrval saavad ka need väga palju tähelepanu ning see tekitab lugejas segadust, mitte ei aita tegelikest jõuvahekordadest aru saada," selgitas Paas ERR-ile.

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil, kuid eel- ja e-hääletada on saanud juba esmaspäevast.