USA korraldas Ukraina sõjaväelastele suure staabiõppuse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA armee võõrustab oma Saksamaa sõjabaasis Ukraina sõjaväelasi ja seal toimub nädal aega kestev staabiõppus. USA aitab Ukrainal valmistuda suureks vastupealetungiks.

USA sõjaväebaasis toimuval õppusel osalevad kümned Ukraina sõjaväelased. USA ametnikud eeldavad, et Venemaa alustab sel kevadel uut pealetungi, samal ajal kavandab ka Ukraina oma pealetungi, vahendas The Wall Street Journal.

"Staabiõppused on tegelikult harjutused, et testida võimalikke tulemusi ning aidata Kiievil otsustada, kuidas kõige paremini edasi minna," ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley.

"Need on harjutused nende võimaluste ja tegevussuundade kohta, mida nad praegu kaaluvad. USA ja liitlased ei ütle ukrainlastele, kuidas nad peavad sõja järgmises faasis tegutsema. Kõik, mida me teeme, on raamistikku loomine, et ukrainlased saaksid ise õppida," lisas Milley.

Milley märkis veel, et ukrainlased vajavad juurde õhutõrjesüsteeme, et kaitsta nii oma vägesid Venemaa raketi- ja droonirünnakute eest.

Milley keeldus üksikasjalikult kirjeldamast, kuidas ukrainlased õppustel erinevaid tegevussuundasid katsetavad. Mõned analüütikud eeldavad, et Ukraina võib alustada pealetungi riigi kirde- või idaosas. Ukraina võib alustada pealetungi ka riigi lõunaosas, vahendas The New York Times.

USA on Grafenwöhri baasis juba aastaid õppuseid korraldanud. Ukraina vägesid hakkas USA koolitama eelmisel aastal. Alguses õppisid ukrainlased kasutama USA tarnitud relvasüsteeme, nagu haubitsad. Pentagon laiendas jaanuaris väljaõppeprogrammi veelgi, et aidata Ukrainal planeerida pealetungi korraldamist.