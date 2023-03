Kaitseliidu Pärnumaa malev saab uue pealiku

Tõnu Miil on Kaitseliidu Pärnumaa malevat juhtinud kaks aastat ja kaks kuud, aga varasemast on tal seal selja taga nelja-aastane periood. Viimasel kahel aastal tehtut üles lugedes ei olegi lõppu näha, sest asju on nii palju.

Laohoone on Pärnu maleva uues asupaigas esimene uus rajatis, aga ehitamist tuleb veel.

"Kui vaadata, siis on väga kiire ja äge aeg olnud. Ehk 2020. aasta läks ju meil suuresti Covidi nahka, aga ütlen jätkuvalt, et 2020. aastal meil Covidi pärast ühtegi väljaõppeüritust ära ei jäetud. Teiseks on see, et 2020. aastal ma saime ju siia ära kolida ehk suvel kolisime Eametsa, uude asukohta. 2021. aasta algas meil Poola sõiduga ja Poolas käisime veel kaks korda," rääkis kolonelleitnant Tõnu Miil.

Kaitseliidu Pärnumaa malevat hakkab juhtima kolonelleitnant Raigo Paimla.

"Enne Kaitseliitu ma teenisin 1. jalaväebrigaadis, olin operatiiv- ja väljaõppeülem. /.../ Ma arvan, et see eelnev kaitseväeteenistus –25 aastat – annab väga head alused sellel ametikohal jätkamiseks," ütles ta.