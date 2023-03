Mereväelase Jaan Klaari sünnikoju paigaldati mälestustahvel

Ühe kolmest vabadusristist pälvis kaptenmajor Klaar Eesti vabariigi algaastatel, 1919. aastal saarlaste ja muhulaste mässu mahasurumise eest, täites Eesti riigi ohvitserina käsku oma riigi ees.

"Laiemale üldsusele teada on siiski Saaremaa mäss ja selle rahustamiseks saadetud väesalga ülem. Jaan Klaar oli see, kes riigivõimu teostas ja seda teostama pidi. Nagu öeldud, me ju tahame, et meie ohvitserid, meie juhid on otsusekindlad ja täidavad riigile antud lubadust," selgitas mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

"Ja ta oli ka tollase suurtükilaeva Lembit komandör, mis aastaid hiljem vanarauaks lõigati ja see Lembitu nimi pärandus edasi allveelaevale Lembitu. Nii et see on ajalooline suur väärtus ja suur lugupidamine selliste meeste vastu," sõnas mälestustahvli paigaldamise eestvedaja Hillar Lipp.