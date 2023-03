WSJ: Xi Jinping tahab kompartei haaret Hiina üle veelgi tugevdada

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina juht Xi Jinping tahab riigis suurendada kommunistliku partei võimu, Xi tahab suurendada kompartei haaret riigi julgeoleku, rahanduse ja tehnoloogia üle.

Möödunud aasta lõpus puhkesid Hiinas suured kompartei koroonapoliitika-vastased protestid. Xi Jinping loobus siis kompartei võimu suurendamisest. Nüüd tahab ta aga riigis jätkata kompartei võimu suurendamist, teatas The Wall Street Journal.

Xi ja teised kõrged Hiina ametnikud leppisid sel nädalal kokku, et kompartei võtab paljudes valdkondades veelgi suurema kontrolli. Need on valdkonnad, mida kompartei peab riigi jaoks kriitiliselt tähtsaks. Need valdkonnad on julgeolek, rahandus, tehnoloogia ja kultuur. Asjaga kursis inimeste sõnul väheneb seetõttu valitsuse roll riigi poliitika kujundamisel.

Sel pühapäeval algab Pekingis Hiina rahvuslik rahvakongress, mis peaks kinnitama kompartei võimu suurenemise riigis. Kongress kinnitab ka uue majandusmeeskonna ametisse nimetamise.

Hiina uueks peaministriks peaks saama Li Qiang. Ta juba kohtub ettevõtjatega, kuna kompartei tahab firmade hulgas taastada oma usaldust, vahendas The Wall Street Journal.

Xi plaanib tugevdada kompartei kontrolli ka Hiina finantssüsteemi üle. Ta määrab keskpanka juhtima oma lähedased liitlased.