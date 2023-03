Venemaa proovib jätkuvalt Bahmutit sisse piirata

Oluline 4. märtsil kell 8.14:

- Vene väed proovivad Bahmuti sisse piirata;

- USA-s kohtunud Biden ja Scholz lubasid Ukraina toetamist jätkata;

- USA annab Ukrainale 400 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 820 sõdurit.

Vene väed proovivad Bahmuti linna sisse piirata. Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini kutsus laupäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskit üles oma vägesid Bahmutist välja tõmbama, väites, et linn on sisse piiratud,

Reutersi teatel pommitavad Vene väed linnast välja viivaid teid, et blokeerida Ukraina vägede ligipääsu linnale. Ööl vastu laupäeva lasid Vene väed õhku ka linna viiva olulise silla.

Ukraina sõdurid tegelevad eesliinile viivate teede parandamisega, mis annab aimu, et plaani linnast taganeda veel pole. Läänesuunal kaevavad Ukraina väed uusi kaevikuid.

Reedel külastas Bahmuti Ukraina maavägede juht Oleksandr Sõrskõi, pidades plaane eesliinil kaitse tõstmiseks.

USA-s kohtunud Biden ja Scholz lubasid Ukraina toetamist jätkata

USA ja Saksamaa liiguvad Ukraina toetamisel külg-külje kõrval, ütles USA president Joe Biden, kui kohtus Valges Majas Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

Scholzi sõnul on tähtis saata sõnum, et liitlased toetavad Ukrainat nii kaua kui vaja.

Biden tunnustas Scholzi otsust suurendada Saksamaa kaitsekulutusi.

Bideni sõnul teevad USA ja Saksamaa NATO liitlastena alliansi tugevamaks.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre'i sõnul oli Bideni ja Scholzi kohtumine võimalus arutada koostööd Ukraina asjus.

USA annab Ukrainale 400 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi

USA teatas reedel 400 miljoni dollari suurusest sõjalisest toetusest Ukrainale. Uus abipakett sisaldab laskemoona ja taktikalisi sildu tankide ja soomusmasinate transportimise jaoks, vahendas Reuters.

"Sellised sillad on hädavajalikud. Need võimaldavad soomusmasinatel ületada kitsaid jõgesid ja kraave. Oluline on see, et need sillad on kriitilise tähtsusega pealetungide läbiviimise jaoks. See näitab, et USA valmistab Ukrainat ette pealetungiks," ütles mõttekoja RUSI (Royal United Services Institute) analüütik Jack Watling.

Harkivi oblasti võimud kuulutasid Kupjanski linnast osalise evakuatsiooni, seda lastega peredele ja liikumisraskustega inimestele.

Evakuatsiooni põhjendasid võimud ebastabiilse olukorraga, mis tuleneb Vene vägede pidevast pommitamisest.

"Kupjanski elanikele pakutakse peavarju ja toitu, samuti humanitaarabi ja meditsiinilist tuge," ütles Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov.

Kyiv Independati teatel elab Kupjanskis praegu 812 last ja 724 puudega elanikku.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 820 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 152 190 (võrdlus eelmise päevaga +820);

- tankid 3409 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 6684 (+10);

- lennukid 302 (+1);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2414 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 487 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 247 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2066 (+5)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5289 (+8);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 230 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.