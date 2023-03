Tuisk tõi laupäeval teedele keerulised liiklusolud

Laupäeva hommikul on liiklusolud Lääne-Eestis keerulised ning lisaks pinnatuisule langetab tuul teedele puid ja oksi. Transpordiamet soovitab võimalusel liiklemist vältida.

Hommikul on teekatted suurematel põhi- ja tugimaanteedel erinevad: Ida-Eestis on teekatted soolamärjad ja sõidujälgede vahel lumised, mujal Eestis sajab lund ning teeolud on kohati väga keerulised.

Rannikualadel ja Lääne-Eestis puhub puhanguline tuul kuni 22 m/s ning tuiskab.

Maanteedel on tuisuvaale, murdunud puid ja libedust ning sajus ja tuisus on nähtavus piiratud.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Lumesadu ja tuisk jätkuvad ka päeval. Tuulepuhangud on Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 23 m/s, õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Tugevad tuuleiilid tähendavad lisaks pinnatuisule ka teele langevaid puid ja oksi, mistõttu tuleb olla liikluses eriti tähelepanelik.

Transpordiamet liiklejatel arvestada, et teeolud on ka märtsis talvised ning veel ei tasu talverehve vahetada suverehvide vastu.