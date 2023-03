USA kavandab piiranguid Hiina tehnoloogiasektorisse investeerimisele

Ajalehe The Wall Street Journal andmetel plaanib Joe Bideni administratsioon algatada välisinvesteeringuid reguleeriva programmi, mis piiraks välisinvesteeringute tegemist mõnes tehnoloogiavaldkonnas. Eeskätt puudutaks see Hiinasse tehtavaid investeeringuid.

Ettevalmistamisel olev programm puudutaks ajalehe teatel selliseid tehnoloogiasektori investeeringuid, mis võivad osutuda julgeolekuohuks.

Ajaleht tutvus raportitega, mille andmetel võib programm mõne valdkonna investeeringuid keelata ning teistes koguda investeeringute kohta informatsiooni.

Konkreetseid tehnoloogiavaldkondi, mida piirangud puudutaks, ei ole raportites välja toodud, küll aga märgiti, et tegemist on sektoritega, mis võiksid edendada teiste riikide sõjatööstuse arendamist. Programmiga tuttavate allikate sõnul võib see katta investeeringuid pooljuhtidesse, kvantarvutitesse ja tehisintellekti.

Raport ka ei täpsusta, mis riikide osas piiranguid rakendataks, kuid eeldatavasti käsitleb see peamiselt investeeringuid Hiinasse ning sellega soovitakse ennetada USA investoritel Hiina sõjatööstust edendavate ettevõtete rahastamist.

Riigi rahandusministeeriumi raporti järgi keskenduks programm sellele, et ennetada USA kapitali ja kompetentside kasutamist viisil, mis oleks ohuks riigi julgeolekule.