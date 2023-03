Metsola: Ukraina EL-i liikmesuse kõnelused võiks sel aastal alata

"Ma loodan, et liitumiskõnelused saavad sel aastal alata. Ukraina tulevik on Euroopa Liidus," ütles Metsola laupäeval visiidil Ukrianasse Lvivi.

Brüssel andis Ukrainale ametliku kandidaatriigi staatuse eelmise aasta juunis ehk neli kuud pärast Venemaa täiemahulise invasiooni algust. Euroopa Liiduga liitumise protsess võtab aga tavaliselt aega mitu aastat.

Lõplik otsus sõltub Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustest, kellest mõni on skeptiline selle suhtes, et Ukraina suudab kiiresti sõjast taastuda ning täide viia vajalikud demokraatlikud ja korruptsioonivastased reformid, mis liikmesuseks vaja teha.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ning Ukraina parlamendi esimehe Ruslan Stefantšukiga Lvivis kohtunud Metsola on aga optimistlik.

"Tempo, millega Ukraina ülemraada ja valitsus Euroopa Liidu taotlusega edusamme teevad, avaldab mulle muljet," ütles ta.

Zelenski tänas Metsolat Euroopa Parlamendi toetuse eest. "Ukraina eesmärk on jõuda Euroopa Komisjoni soovituste rakendamisega võimalikult kiiresti lõpule ja alustada Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimisi juba tänavu," rääkis Zelenski.

Kui ametlikud läbirääkimised algavad, peab Euroopa Komisjon hindama, kas Kiiev on täitnud EL-i liikmesuse kriteeriumid heas valitsemistavas, demokraatlikes vabadustes ning õigusriigi põhimõtetes. Seejärel teatab Komisjon oma arvamuse.

Pärast seda otsustavad EL-i liikmesriikide valitsused, kas ja millal Ukraina liitu vastu võtta.

Protsess on sageli võtnud aega üle viie aasta ning mõne kandiaatriigi, näiteks Türgi ja Lääne-Balkani riikide puhul on see peatunud.