Kandidaadid teevad viimaseid pingutusi valijate meelitamiseks

Laupäeval on riigikogu valimiste eelhääletuse viimane päev ja valimisjaoskonnad suletakse õhtul kell 20. Kandidaadid aga jätkasid täie hooga valijate meelitamist.

Esimesed valimiskastid seisavad juba tühjana. Nendes kastides olid ümbrikutes hääled, mille andsid eelhääletuse ajal valijad, kes hääletasid väljaspool oma ringkonda. Nüüd rändavad ümbrikud õigesse ringkonda ning jäävad ootama.

Pühapäeval avatakse valimisjaoskonnad kell 9 hommikul. Elektrooniliselt hääletada pühapäeval ei saa.

"Aga saab pühapäeval veel elektrooniliselt antud häält muuta pabersedeliga hääletades. Ja lõppeb hääletamine kell 20 ja kohe pärast seda hakkavad jaoskonnakomisjonid paberhääli üle lugema," selgitas riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

Siiani on eelhääletusel osalenud üle 430 000 inimese, kellest elektrooniliselt hääletas 292 000 valijat.

Kandidaadid aga jätkasid laupäeval täie hooga tänavakampaaniat. Seda tohib nüüd teha ka valimispäeval.

Nõmme turu väravas jagati buklette, pastakaid ja pannkooke.

"Need on nagu tänupannkoogid neile, kes juba on hääletanud. Täna aktiivset kampaaniat ei ole vaja teha. Lihtsalt olla kohal koos teistega," rääkis Reformierakonna kandidaat Vilja Toomast.

"Meie teeme tööd nii kaua kui võimalik ja suhtleme inimestega ja tutvustame ennast ja küll ta tuleb," sõnas Parempoolsete kandidaat Indrek Luberg.

"Rohelised on väljas. Me oleme sellised haruldased poliitloomad, meid igal pool ei näe, aga me oleme olemas," ütles Roheliste kandidaat Janek Jõgisaar.

"Kõik erakonnad teevad seda viimast pingutust. Nii et vaatamata ilmale või külmale on siin kõik järjest reas ja kutsuvad inimesi valima," rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat Riina Sikkut.

"Juba mitmendat päeva öeldakse, et minul on juba hääletatud ja siis niimoodi paljutähenduslikult pilgutatakse silma," ütles Isamaa kandidaat Raivo Tamm.

Sikkut ja Tamm vahetasid ka oma meeneid. Mõlemad on oma erakonna esinumbrid samas ringkonnas.

Reformierakonna, Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esinumbrid tegid ühispildi Mustamäel.

"Ma loodan, et väga suur hulk inimesi lähevad homme valima, nii et viimases lõpusirges tuleb ikka see ponnistus teha ja inimestega suhelda veel," ütles EKRE esimees ja kandidaat Martin Helme.

"Ma olen kogu aeg väljas nii linnaosavanemana kui ka praegu kandidaadina. Loomulikult need kaksnädalat on olnud väga intensiivsed," ütles Keskerakonna kandidaat Lauri Laats.

Valimispäev on pühapäeval ning südaööks peaksid valimistulemused selged olema.