Haanja suusamaratonil osalejail tuli trotsida tihedat lumesadu

Traditsiooniliselt andis 46. Haanja maratonile stardipaugu kohalik jahimees oma jahirelvast. Raja põhidistantsile sööstis üle 400 suusasõbra.

Rajale minejad olid maratoni eel elevil.

Noo väga heade meeleoludega ikka. "Lumi sajab ja loodetavasti on rada hea. Ma loodan, et ei ole sama nagu on varasem selle aasta kogemus," rääkis Geidi Kruusmann.

"Pigem natuke närvis ja elevil. Ma pole kunagi varem sõitnud," ütles Ferdinand Neumann.

Olgugi, et rajameistrid tegid öö läbi tööd ning sõitsid rada sisse isegi varajastel hommikutundidel, tuli suusasõpradel trotsida tihedat lumesadu ja kokkupakkivat lund.

"Superilus, puud on lumes, ilm ei ole ju tegelikult külm. Väga mõnus on," kiitis maratonil sõitnud Sven Kask siiski.

Maratonil osalenud Hannes Rootsi ütles, et Haanja maratoni rada on oluliselt keerulisem kui Tartu maraton. "Ja siin on alati lund. See on üsna imeline," lisas ta.

Haanja maratoni muudab eriliseks ka asjaolu, et kohalikud elanikud annavad suure panuse, et kogu suusapidu õnnestuks. On see rajatähiste paika panemine, toidupunktides joogitopsi ulatamine või teedeületuskohtadele labidaga lumekühveldamine – kõike teevad kohalikud oma vabast ajast ja tahtest.

"Toob meid hästi paljusid kokku omavahel ja siis teeme ühiselt midagi, mis ka üle Eesti teistele inimestele meeldib," ütles kohalik elanik Marek Trolla.