Budanov: kevadel toimub otsustav lahing, mis jääb selle sõja viimaseks

Venemaa on kulutanud ära meeletu hulga inimjõust, relvastusest ja muudest vahenditest ning Vene vägede ründevõime kaob juba hiliskevadel, ütles Ukraina luureülem Kõrõlo Budanov. Ta prognoosis, et sel kevadel toimub selle sõja viimane, otsustav lahing.

Budanov: Venemaa ründevõime hääbub juba hiliskevadel

Venemaa on kulutanud ära meeletu hulga oma inimjõust, relvastusest ja muudest vahenditest ning Vene vägede ründevõime Ukrainas kaob juba hiliskevadel, ütles Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov USA Todayle antud intervjuus.

Budanov prognoosis, et ei Venemaa majandus ega riigi sõjatööstus ei suuda oma sõjaväge piisavalt toetada ning Vene vägedel jääb ressurssidest puudu, et sõjakäiku Ukrainasse toetada, kui sel kevadel oma sõjalisi eesmärke ei täideta.

Budanovi sõnul ootab sel kevadel ees otsustav lahing ning ta ennustas, et see lahing jääb viimaseks enne sõja lõppu.

Bahmuti linnavalitsuse sõnul on evakuatsioon muutunud pea võimatuks

Evakueerimiste arv on langenud viiele kuni kümnele inimesele päevas, sest Vene vägede pommitamine on selle muutnud pea võimatuks, ütles Bahmuti abilinnapea Oleksandr Martšenko CNN-ile.

Evakueerimise tipphetkedel lahkus linnast päevas umbes 600 inimest.

"Vaenlane teeb kõik maatasa, teeb lööke korrusmajadele ja elurajoonidele. On õhurünnakud, suurtükirünnakud, rünnakud miinipildujatega. Vaenlane ründab linna kõigega, mis tal on. Pole mingit võimalust jõuda (linnast välja)," lausus Martšenko.

Bahmutis on siiani hinnanguliselt 4000 kuni 4500 inimest ja Martšenko sõnul on allesjäänuid keeruline veenda lahkuma, sest neil pole kuhugi minna ning see vähenegi, mis on alles, tuleks maha jätta.

Hersoni oblasti pommitamises hukkus kolm inimest

Venemaa rünnakus Hersoni lõunaosas asuvale Ponjativkale hukkus kolm inimest, nende seas kaks last, teatasid kohalikud võimud. Vene väed pommitasid piirkonda miinipildujatega, sihtides meelega elumaju, lisas oblastivalitsus.

Päev varem oli Vene vägede rünnakus hukkunud Hersoni oblastis üks inimene.

Vene väed on jätkanud pärast novembrikuist taandumist Hersoni linnast piirkonna pommitamist Dnepri läänekaldalt.

Britid: venelased kasutavad lähivõitluses MPL-50 labidaid

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi värskeim luurebriifing teatas, et hiljutised tõendid viitavad lähivõitluse suurenemisele Ukrainas , mis on tõenäoliselt tingitud lahingumoona nappusest Venemaal. Ainult tulirelvade ja labidatega relvastatud Venemaa mobiliseeritud reservväelastele anti käsk rünnata Ukraina betoonist tugipunkti.

Need labidad on tõenäoliselt vananenud MPL-50 tööriistad, mida kasutatakse käsivõitluses. Need näevad välja nagu tavalised metallist labidad, millel on lühike puidust vars.

Briti kaitseministeeriumi hinnangul toob nende jätkuv kasutamine esile "julma ja madaltehnoloogilise võitluse", mis on iseloomustanud suurt osa sellest sõjast.

"Tavapärase MPL-50 tööriista letaalsus on Venemaal eriti mütologiseeritud. Alates selle väljatöötamisest 1869. aastal on vähe muutunud, selle jätkuv kasutamine relvana tõstab esile jõhkraid ja madaltehnoloogilisi võitlusi, mis on iseloomustanud suurt osa sõjast," sõnas kaitseministeeriumi esindaja.

CNN: Ukraina piloodid on USA-s treeningul

USA teeb USA-s koostööd Ukraina pilootidega, et teha kindlaks, kui kaua kulub, et õpetada neid lendama F-16 hävitajatega, ütlesid kolm asjaga tutvunud allikat CNN-ile.

Kaks Ukraina pilooti viibivad praegu USA-s sõjaväebaasis ja testivad oma oskusi lennusimulaatorites, et näha, kui palju aega kulub neil erinevate USA sõjalennukitega, sealhulgas F-16, lendama õppimiseks.

Hetkel ei viita miski sellele, et lennuõpe oleks käimas. Kuid see samm viitab sellele, et USA pole täielikult sulgenud ust Ukraina palvele anda neile f-16 hävituslennukeid.

Allikad ütlesid, et juba sel kuul võib USA-sse tulla uusi Ukraina piloote.

Ukraina on nõudnud, et USA varustaks neid hävitajatega ja Ukraina kõrged ametnikud on viimastel päevadel oma avalikku lobikampaaniat eskaleerinud, väites, et nad vajavad lennukeid kaitseks Venemaa raketi- ja droonirünnakute eest.

Kuid USA ja liitlaste ametnikud on palvesse suhtunud skeptiliselt, öeldes, et reaktiivlennukid oleksid ebapraktilised, kuna nõuavad märkimisväärset väljaõpet ja Venemaal on ulatuslikud õhutõrjesüsteemid, mis võivad need kergesti alla tulistada.

Kui varem küsiti, kas USA annaks Ukrainale F-16, vastas president Joe Biden kindla ei-ga.

Ukraina: meie väed pole taandunud Bahmutist

Ukraina sõjavägi teatas laupäeval, et hoiab rindejoont ega ole andnud käsku massiliseks taandumiseks, vaatamata sellele, et Suurbritannia kaitseministeerium kirjeldas Vene vägede pealetungi kui "üha karmimat". Vene palgasõdurite rühmitus Wagner väitis, et linn on peaaegu ümber piiratud .

Mujal riigis on Vene väed pommitanud Lõmani, mis asub Donetski oblasti idaosas Bahmuti linnast põhja pool, teatas Ukraina sõjavägi. Rünnakutest teatati ka Harkivi oblastis Kupjanski linna ja Luhanski oblasti Kreminna lähistel.

Lõuna-Zaporižžja ja Hersoni piirkondades teatas Ukraina, et Venemaa "on kaitsepositsioonil, üritades parandada oma taktikalist positsiooni rünnaku jätkamiseks".

Kiiev: loome süsteemi arestitud Vene varade kasutamiseks

Kiiev teatas, et kasutab arestitud Venemaa varasid riigi ülesehitamiseks ja ukrainlastele hüvitiste maksmiseks, vahendas CNN.

Ukraina kavatseb kasutada enam kui 460 miljoni dollari väärtuses Venemaa pankadelt arestitud varasid riigi ülesehitamiseks ja ukrainlastele hüvitiste maksmiseks, ütles peaminister Deniss Shmõhal laupäeval Lvivis toimunud konverentsil.

Konverentsi käsitlevas Facebooki postituses ütles Shmõhal, et Ukraina töötab välja protseduure konfiskeeritud varade kasutamiseks, et aidata Ukraina kodanikel ja nende kogukondadel Venemaa sissetungi järel taastuda.

Valitsus töötab koos liitlastega välja rahvusvahelisel lepingul põhineva süsteemi, mis aitab määrata, kuidas ukrainlastele reparatsioone maksta.

Süsteemi hakkavad kuuluma rahvusvaheline sõjakahjude register, hüvitistaotluste läbivaatamise komisjon ja fond, millest hüvitisi makstakse.

Peaminister ütles laupäeval ka, et Ukraina kasutab miljardite dollarite väärtuses USA ja Euroopa Liidu abi, et kiiresti taastada riigi kahjustatud energiataristu ja muud hädas olevad sektorid. Kiiev loodab, et lisaabi tuleb Norrast ja Jaapanist.