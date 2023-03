Ukraina hoiab Bahmutis rindejoont

Oluline pühapäeval, 5. märtsil kell 8.35:

- Ukrainlaste väitel pole nad Bahmutist taandumas.

CNN: Ukraina piloodid on USA-s treeningul

USA teeb USA-s koostööd Ukraina pilootidega, et teha kindlaks, kui kaua kulub, et õpetada neid lendama F-16 hävitajatega, ütlesid kolm asjaga tutvunud allikat CNN-ile.

Kaks Ukraina pilooti viibivad praegu USA-s sõjaväebaasis ja testivad oma oskusi lennusimulaatorites, et näha, kui palju aega kulub neil erinevate USA sõjalennukitega, sealhulgas F-16, lendama õppimiseks.

Hetkel ei viita miski sellele, et lennuõpe oleks käimas. Kuid see samm viitab sellele, et USA pole täielikult sulgenud ust Ukraina palvele anda neile f-16 hävituslennukeid.

Allikad ütlesid, et juba sel kuul võib USA-sse tulla uusi Ukraina piloote.

Ukraina on nõudnud, et USA varustaks neid hävitajatega ja Ukraina kõrged ametnikud on viimastel päevadel oma avalikku lobikampaaniat eskaleerinud, väites, et nad vajavad lennukeid kaitseks Venemaa raketi- ja droonirünnakute eest.

Kuid USA ja liitlaste ametnikud on palvesse suhtunud skeptiliselt, öeldes, et reaktiivlennukid oleksid ebapraktilised, kuna nõuavad märkimisväärset väljaõpet ja Venemaal on ulatuslikud õhutõrjesüsteemid, mis võivad need kergesti alla tulistada.

Kui varem küsiti, kas USA annaks Ukrainale F-16, vastas president Joe Biden kindla ei-ga.

Ukraina: meie väed pole taandunud Bahmutist

Ukraina sõjavägi teatas laupäeval, et hoiab rindejoont ega ole andnud käsku massiliseks taandumiseks, vaatamata sellele, et Suurbritannia kaitseministeerium kirjeldas Vene vägede pealetungi kui "üha karmimat". Vene palgasõdurite rühmitus Wagner väitis, et linn on peaaegu ümber piiratud .

Mujal riigis on Vene väed pommitanud Lõmani, mis asub Donetski oblasti idaosas Bahmuti linnast põhja pool, teatas Ukraina sõjavägi. Rünnakutest teatati ka Harkivi oblastis Kupjanski linna ja Luganski oblasti Kreminna lähistel.

Lõuna-Zaporižžja ja Hersoni piirkondades teatas Ukraina, et Venemaa "on kaitsepositsioonil, üritades parandada oma taktikalist positsiooni rünnaku jätkamiseks".

Kiiev: loome süsteemi arestitud Vene varade kasutamiseks

Kiiev teatas, et kasutab arestitud Venemaa varasid riigi ülesehitamiseks ja ukrainlastele hüvitiste maksmiseks, vahendas CNN.

Ukraina kavatseb kasutada enam kui 460 miljoni dollari väärtuses Venemaa pankadelt arestitud varasid riigi ülesehitamiseks ja ukrainlastele hüvitiste maksmiseks, ütles peaminister Deniss Shmõhal laupäeval Lvivis toimunud konverentsil.

Konverentsi käsitlevas Facebooki postituses ütles Shmõhal, et Ukraina töötab välja protseduure konfiskeeritud varade kasutamiseks, et aidata Ukraina kodanikel ja nende kogukondadel Venemaa sissetungi järel taastuda.

Valitsus töötab koos liitlastega välja rahvusvahelisel lepingul põhineva süsteemi, mis aitab määrata, kuidas ukrainlastele reparatsioone maksta.

Süsteemi hakkavad kuuluma rahvusvaheline sõjakahjude register, hüvitistaotluste läbivaatamise komisjon ja fond, millest hüvitisi makstakse.

Peaminister ütles laupäeval ka, et Ukraina kasutab miljardite dollarite väärtuses USA ja Euroopa Liidu abi, et kiiresti taastada riigi kahjustatud energiataristu ja muud hädas olevad sektorid. Kiiev loodab, et lisaabi tuleb Norrast ja Jaapanist.