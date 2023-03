Kolonel Märk: venelaste algeline taktika põhjustab tohutuid kaotusi

Vaatamata intensiivsetele lahingutele ja Vene vägede lauspealetungile on Bahmuti linn endiselt Ukraina vägede kontrolli all ning Vene vägede edenemist saab mõõta meetritega päeva kohta, lausus Märk.

"Hetkel Ukraina kaitse jätkuvalt püsib, Vene väed on Bahmuti ida- ja kirdeosas teatud edenemist teinud, aga seda mõõdame viimaste kuude jooksul meetrites päevas. Ukraina väed jätkuvalt hoiavad Bahmutit, Vene vägedel pole õnnestunud linna ümber piirata," lausus ta.

Märk nimetas venelaste kasutatavat taktikat Bahmuti ümber algeliseks, ja selline taktika põhjustab Vene vägedele suuri kaotusi. Üheks põhjuseks on ka mobiliseeritute kehv väljaõpe ja varustus.

"Tõepoolest, palju kasutatakse üle lageda välja frontaalrünnaku metoodikat. See omakorda põhjustab tohutuid kaotuseid. Viimastel nädalatel on need kaotused olnud Vene poolel 800 kuni 900 langenut päevas," lausus Märk.

Ukraina kurnab Bahmutis praegu väga edukalt Vene vägesid ning sellega peab jätkama, kuni Vene sõjamasina rünnakujõud hakkab raugema, lisas ta.

Märgi sõnul ei saa Venemaa piirkonnas kasutada ukrainlaste vastu sõjalennukeid, sest Ukraina õhukaitse on venelaste potentsiaalse õhuülekaalu nullinud.

"Venemaa ei ole sõja algusest peale saavutanud õhuruumi kontrolli ja see on Ukraina jaoks oluline ja seda peab hoidma. Sest Vene õhuvägi on 80 kuni 90 protsendi ulatuses alles. See on kriitiline valdkond, kus tuleb ukrainlasi toetada, et nad suudaksid õhutõrjemulle hoida ja kasvatada /.../ ja minna siis vastupealetungile," lausus Märk.