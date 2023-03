Järgmine nädal tuleb veel talvine

Esmaspäeval on enam pilvi, mis lumehoo maha jätavad, aga sajuhulk jääb üsna tagasihoidlikuks. Ilm on rahulik, üksnes vastu Läänemerd on tuul pisut värskem. Välja vilksatav märtsikuine päike suudab küll õhku juba soojendada, aga temperatuur jääb siiski napilt miinuspoolele.

Ööl vastu esmaspäeva lisandub mõnesse kohta lumehooge. Kohati tekib udu. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub läänekaarest tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist rannikul -4 kuni -9 kraadini sisemaal, kohati selgema taeva all -10 piirist madalamale.

Hommikul on pilvelaamu ja kohatisi lumehooge, aga laiguti ka selgemat taevast. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -3 kraadist rannikul -5 kuni -11 kraadini sisemaal.

Päeval on nii pilvi kui ka selgemat taevast. Vahetevahel lisandub lumehooge, aga sajuhulk on üsna väike. Rannikul võib olla pinnatuisku. Tuul on mandril nõrk ja valdavalt lõunakaarest, saartel ja Liivi lahe ääres ulatub läänekaare tuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on null kuni -3 kraadi.

Teisipäev on kõrgema õhurõhu foonil selgema taevaga. Öö on vaikne ja krõbeda külmaga, päeva muudab märtsipäike leebeks.

Järgnevad paar päeva on mõõduka külmaga. Kolmapäevaks toob uus madalrõhkkond tiheda lumesaju, tõstab tuult ja teeb tuisku.

Neljapäeval tuleb lund veidi vähem ja tuul on pisut nõrgem.

Reedel sadu ja pilved hõrenevad ja siis on külm vingem.