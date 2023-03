Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas esmaspäeva varahommikul , et tuvastas õhusihtmärgi ja Ukraina pealinnas käivitusid taas õhuhäiresireenid. Ukraina eriüksus Kraken teatas pühapäeval, et hävitas Brjanski oblastis asuva Vene sõjaväe vahitorni

Kiievis käivitusid taas õhuhäiresireenid

Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas esmaspäeva varahommikul , et tuvastas õhusihtmärgi ja Ukraina pealinnas käivitusid taas õhuhäiresireenid.

"Kiievi oblasti elanikud. Taevas tuvastati õhusihtmärk. Õhutõrje on valmis, püsige varjupaikades. Ärge filmige midagi ega postitage midagi internetti," teatas sõjaväeadministratsioon

Õhuhäiresireenid käivitusid pühapäeva öösel ka teistes Ukraina oblastites, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina eriüksus hävitas Brjanski oblastis Vene sõjaväe vahitorni

Ukraina eriüksus Kraken teatas pühapäeval, et hävitas Brjanski oblastis asuva Vene sõjaväe vahitorni. Kraken kasutas rünnakul hulkurdrooni. Vene väed kasutasid vaatetorni Ukraina piiri jälgimiseks, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: maailm on piisavalt tugev, et Venemaad karistada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et maailm on piisavalt tugev, et Venemaad sõja eest karistada. Zelenski sõnul tuleb karistada kõiki mõrvade ja Ukraina vastase-agressiooniga seotud venelasi.

"Me liigume samm-sammult selle suunas, et terroririik vastutaks selle eest, mis on toime pandud meie riigi, meie rahva vastu," teatas Zelenski.

Suurbritannia sõjaväe endine juht: Bahmut pole Ukraina jaoks strateegiliselt väga oluline linn

Suurbritannia sõjaväe endine juht Richard Dannatt ütles pühapäeval, et Ukraina vägede jaoks oleks täiesti mõistlik, kui nad tõmbuksid Bahmuti ümbruses tagasi kindlamale kaitseliinile, vahendas CNN.

Dannatt ütles, et Bahmut pole Ukraina jaoks strateegiliselt väga oluline. "Linn on toiminud alasina, kus on murtud palju venelaste elusid. Seetõttu on ukrainlastel nüüd täiesti loogiline tõmbuda kaitsvamale positsioonile ja jätkata seal võitlust," ütles Dannatt.

Dannatti sõnul peab Ukraina peatama praegused Venemaa pealetungid. Seejärel hiliskevadel saab Ukraina käivitada vasturünnaku.

"Ma arvan, et mõned otsustavad löögid, võivad murda Venemaa armee selgroo. Ausalt öeldes arvan, et me pole piisavalt Ukraina abistamiseks teinud. Peame tegema nii palju kui võimalik, et tagada selle sõja lõpetamine sel aastal," ütles Dannatt.

Ukraina sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanovi sõnul ootab sel kevadel ees otsustav lahing ning ta ennustas, et see lahing jääb viimaseks enne sõja lõppu.

Kohalik Ukraina ohvitser lükkas pühapäeval ümber väited, et Ukraina väed lahkuvad Bahmutist. Tema sõnul pole nende poolel taktikalisi muudatusi tehtud. Vene palgasõdurite rühmitus Wagner väitis hiljuti, et linn on peaaegu ümber piiratud.