Sõja 376. päev: Prigožin: Ukraina koondab üksuseid Bahmuti kaitseks

USA kaitseminister Lloyd Austini sõnul ei muuda Bahmuti võimalik langemine märkimisväärselt sõja käiku, kuna tegu on pigem sümboolse sihtmärgiga. Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas esmaspäeva varahommikul , et tuvastas õhusihtmärgi ja Ukraina pealinnas käivitusid taas õhuhäiresireenid. Ukraina eriüksus Kraken teatas pühapäeval, et hävitas Brjanski oblastis asuva Vene sõjaväe vahitorni

NATO hinnang: Vene kaotused Bahmutis on viis korda suuremad kui Ukrainal

Kaitsealliansi NATO luurehinnangu kohaselt kaotab Venemaa Bahmuti lahingutes viis sõdurit iga Ukraina sõduri kohta, vahendas CNN. NATO ametnik hoiatas, et kaotused osakaal viis ühele on informeeritud hinnang, mis põhineb luureandmetel. Samas on ka Ukraina kaotused Bahmuti lahingutes suured.

Venemaa rahvaarv on ligikaudu kolm korda suurem kui Ukraina rahvaarv.

Prigožin: Ukraina on moodustanud mitu ründegruppi Bahmuti deblokeerimiseks

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin hoiatas esmaspäeva õhtul, et Ukraina on moodustanud Bahmuti deblokeerimiseks mitu ründegruppi eri brigaadidest. Üks Ukraina ründegrupp asub Prigožini väitel Slovjanskis, teine Siverskis, kolmas Tšassiv Jaris ja neljas Konstantinovkas.

Jevgeni Prigožini sõnul nõuab ta igalt poolt Bahmuti lahingute tarbeks juurde laskemoona ja lisavägesid. Prigožin hoiatas, et Ukraina väed võitlevad Bahmuti pärast lõpuni.

Jevgeni Prigožin on viimasel ajal tihti eri viisidel nõudnud Vene väejuhatuselt juurde laskemoona. Pühapäeva õhtul süüdistas Prigožin bürokraatiat ja reeturlikkust ebapiisavates laskemoona tarnetes.

Esmaspäeva lõuna paiku kurtis Prigožin sellele lisaks, et tema esindajat ei lubatud Vene vägede staapi ning tema esindaja ligipääs staapi pääsemiseks tühistati.

Jevgeni Prigožin hoiatas lisaks, et kui Wagner peaks Bahmutist taanduma, siis kukub kogu Vene rinne kokku ning seda võib-olla kuni Vene piirini.

Vene väed jõudsid Bahmuti linna idaossa

Vene palgasõdurite grupeeringu Wagneri võitlejatest levib sotsiaalmeedias video, milles neid on näha Bahmuti linna T-34 monumendi lähistel. Monument asub Bahmuti idaosas, Bahmutovka jõe vasakkaldal. Video geolokeeris CNN.

Eraldiseisvalt kinnitas esmaspäeva hommikul Ukraina sõjablogija Juri Butusov, et Vene väed vallutasid esmaspäeval Bahmuti linna idaosa kuni Bahmutovka jõeni, mis linna poolitab.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud viimased kaheksa kuud.

Kindral Sõrskõi: Bahmuti lahingud on praegu kõige intensiivsemad

Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi külastas pühapäeval Bahmutis asuvaid Ukraina vägesid. Sõrskõi hinnangul on praegu lahingud Bahmutis kõige intensiivsemad, teatas Ukraina relvajõudude meediakeskus.

Kindralpolkovnik Sõrskõi sõnul kaitsevad Ukraina sõdureid enda positsioone Bahmuti põhjaosas, püüdes takistada linna ümberpiiramist.

Oleksandr Sõrskõi sõnul tekitavad Ukraina kaitsjad Vene vägedele märgatavaid kaotusi, hävitades suurel hulgal Vene vägede varustust ja sundides lahingusse Wagneri ründeüksused ning vähendades seeläbi Vene vägede pealetungipotentsiaali.

Ukraina kindralid toetasid Bahmuti kaitsmise jätkamist

Ukraina kaitsejõudude peastaabi kohtumisel presidendi administratsiooniga toetasid Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi ning Bahmuti suuna eest vastutav Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi Bahmuti linna jätkuvat kaitsmist, vahendas Ukraina presidendi administratsioon.

Sotsiaalmeedias ringleb video Ukraina sõduri hukkamisest

Vene ja Ukraina sotsiaalmeedias ringleb video Ukraina sõduri hukkamisest, vahendas Ukrainska Pravda. Sõduri viimased sõnad olid Slava Ukraini peale mida Vene sõdurid ta tulevalanguga hukkasid, kommenteerides seda venekeelsete roppustega.

Ukraina presidendi kantselei juhi Andri Jermaki sõnul kultiveerib Venemaa sõjakuritegusid, mis tema sõnul näitab Vene riigi rahvuslikku ebatähtsust ja nõrkust. Andri Jermak rõhutas, et igale kuriteole järgneb karistus, mille eest ei saa keegi end varjata.

1949. aasta Genfi konventsiooni kohaselt tuleb haavatud või haigeid relvajõudude liikmeid austada ja kaitsta igas olukorras. Sõjavange tuleb kohelda humaanselt ja nende eest peab hoolitsema konfliktiosaline, kelle võimuses nad on, ilma mis tahes vaenuliku vahetegemiseta. Mis tahes rünne nende elu vastu või vägivald nende isiku vastu on rangelt keelatud; esmajoones ei tohi neid tappa.

USA kaitseminister Austin: Bahmuti langemine ei muuda sõja käiku

Ameerika Ühendriikide kaitseminister Lloyd James Austin ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Bahmuti linn Ida-Ukrainas on pigem sümboolne kui operatsiooniliselt tähtis sihtmärk ning selle linna langemine Vene vägede kätte ei tähenda veel, et Venemaa oleks saanud sõjas initsiatiivi enda kätte, vahendas Reuters.

Lahing Bahmuti linna pärast on kestnud viimased seitse kuud. Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi eelmise aasta veebruaris elas Bahmutis ligikaudu 70 000 inimest.

Lloyd Austin ei soostunud ajakirjanikele ütlema, et millal tema hinnangul Bahmut peaks Vene vägede kätte langema.

Butusov: Vene väed vallutasid Bahmuti idaosa Bahmutovka jõeni

Ukraina sõjakorrespondent Juri Butusov teatas esmaspäeva hommikul, et Ukraina vägede käes on veel enamik Bahmuti linnast, sh linnasüda. Butusovi väitel tõmmati osad Ukraina üksused Bahmutist välja, kuid tegu oli vägede rotatsiooni, mitte taandumisega.

Juri Butusov kinnitas, et Vene väed vallutasid esmaspäeval Bahmuti linna idaosa kuni Bahmutovka jõeni, mis linna poolitab. Samas olevat Vene vägede põhiline rünnakusuund ikkagi Bahmuti põhjaosa linna ainsa varustustee tõkestamiseks.

Eraldiseisvalt levis sotsiaalmeedias video Wagneri sõdurite jõudmisest T-34 tankimonumendini Bahmuti linnas. Konkreetne monument asub Bahmuti idaosas.

Kiievis käivitusid taas õhuhäiresireenid

Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas esmaspäeva varahommikul, et tuvastas õhusihtmärgi ja Ukraina pealinnas käivitusid taas õhuhäiresireenid.

"Kiievi oblasti elanikud. Taevas tuvastati õhusihtmärk. Õhutõrje on valmis, püsige varjupaikades. Ärge filmige midagi ega postitage midagi internetti," teatas sõjaväeadministratsioon

Õhuhäiresireenid käivitusid pühapäeva öösel ka teistes Ukraina oblastites, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina eriüksus hävitas Brjanski oblastis Vene sõjaväe vahitorni

Ukraina eriüksus Kraken teatas pühapäeval, et hävitas Brjanski oblastis asuva Vene sõjaväe vahitorni. Kraken kasutas rünnakul hulkurdrooni. Vene väed kasutasid vaatetorni Ukraina piiri jälgimiseks, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: maailm on piisavalt tugev, et Venemaad karistada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et maailm on piisavalt tugev, et Venemaad sõja eest karistada. Zelenski sõnul tuleb karistada kõiki mõrvade ja Ukraina vastase-agressiooniga seotud venelasi.

"Me liigume samm-sammult selle suunas, et terroririik vastutaks selle eest, mis on toime pandud meie riigi, meie rahva vastu," teatas Zelenski.

Šoigu külastas Vene vägede poolt okupeeritud Ukraina alasid

Briti ringhäälingu venekeelne teenistus teatas, et Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu viibib Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel. Šoigu käis ka Mariupolis, vahendas The Guardian.

Briti luure: Vene väed asendavad kaotusi T-62 tankidega

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi rindeülevaate kohaselt on Venemaa asunud on vägede sõjatehnika kaotusi asendama märksa vanema sõjatehnikaga. Võimalik, et isegi Venemaa 1. kaardiväe tankiarmee saab samuti kaotuste korvamiseks 60 aastat vanad T-62 tankid.

1. tankiarmee peaks olema Venemaa eliitüksus. Varem lubati sellele üksusele anda relvastuseks T-14 Armata tanke 2021. aastal.

Viimastel päevadel on Ukraina sõjatandril nähtud ka Vene BTR-50 soomukeid, mis võeti esmalt kasutusele Nõukogude Liidu vägede poolt 1954. aastal.

Alates 2022. aasta suvest on pikaajalisest hoiustusest võetud välja 800 T-62 tanki ning mõned neist on saanud paremad vaatlussüsteemid, mis peaks parendama nende võitlusvõimet öösiti.

Samas on selline vanem tehnika mitmete puudustega, näiteks puudub neil moodne reaktiivsoomus.

Suurbritannia sõjaväe endine juht: Bahmut pole Ukraina jaoks strateegiliselt väga oluline linn

Suurbritannia sõjaväe endine juht Richard Dannatt ütles pühapäeval, et Ukraina vägede jaoks oleks täiesti mõistlik, kui nad tõmbuksid Bahmuti ümbruses tagasi kindlamale kaitseliinile, vahendas CNN.

Dannatt ütles, et Bahmut pole Ukraina jaoks strateegiliselt väga oluline. "Linn on toiminud alasina, kus on murtud palju venelaste elusid. Seetõttu on ukrainlastel nüüd täiesti loogiline tõmbuda kaitsvamale positsioonile ja jätkata seal võitlust," ütles Dannatt.

Dannatti sõnul peab Ukraina peatama praegused Venemaa pealetungid. Seejärel hiliskevadel saab Ukraina käivitada vasturünnaku.

"Ma arvan, et mõned otsustavad löögid, võivad murda Venemaa armee selgroo. Ausalt öeldes arvan, et me pole piisavalt Ukraina abistamiseks teinud. Peame tegema nii palju kui võimalik, et tagada selle sõja lõpetamine sel aastal," ütles Dannatt.

Ukraina sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanovi sõnul ootab sel kevadel ees otsustav lahing ning ta ennustas, et see lahing jääb viimaseks enne sõja lõppu.

Kohalik Ukraina ohvitser lükkas pühapäeval ümber väited, et Ukraina väed lahkuvad Bahmutist. Tema sõnul pole nende poolel taktikalisi muudatusi tehtud. Vene palgasõdurite rühmitus Wagner väitis hiljuti, et linn on peaaegu ümber piiratud.

ISW: Ukraina võib Bahmuti idaosast taanduda, kuid Vene väed kannavad suuri kaotusi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul võib Ukraina Bahmuti idaosas läbi viia taktikalise taganemise, kuid jätkab selle käigus Vene vägedele suurte kaotuste põhjustamist. Mõttekoja teatel pole veel selge, millised on Ukraina kavatsused Bahmutis. ISW hinnangul võib Ukraina jätkata aeglast taganemist.

ISW teatas, et Vene väed peavad ületama veel Bahmuti kesklinnas asuva jõe. Ägedad linnalahingud võivad Vene vägesid kurnata veelgi. 2022. aasta suvel vallutas Venemaa linnalahingute järel Lõssõtšanski linna, kuid pidi siis pealetungi ka lõpetama.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 650 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 153 770 (võrdlus eelmise päevaga +650);

- tankid 3423 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 6703 (+11);

- lennukid 302 (+0);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2433 (+7);

- mitmikraketiheitesüsteemid (MLRS) 488 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 250 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2086 (+15)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5307 (+8);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 234 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.