WSJ: USA muretseb, et Hiina kasutab kaubakraanasid luuramiseks

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ametnikud muretsevad üha rohkem, et Peking kasutab Hiinas toodetud suuri kraanasid luuramiseks. USA kasutab Hiinas toodetud kraanasid ka sadamates, kus tegutseb riigi armee.

USA riikliku julgeoleku ja Pentagoni ametnikud võrdlevad Hiinas asuva tööstusfirma ZPMC toodetud kraanasid Trooja hobusega. Kraanad on suhteliselt odavad, kuid need sisaldavad keerukaid andureid, mis suudavad jälgida konteinerite päritolu ja sihtkohta. USA ametnikud muretsevad, et Hiina võib nii koguda informatsiooni USA sõjaliste operatsioonide kohta, vahendas The Wall Street Journal.

"Kraanad võivad pakkuda ka juurdepääsu inimestele, kes soovivad häirida kaubavoogusid. Kraanad võivad olla uus Huawei," ütles USA endine kõrge luureametnik Bill Evanina.

Hiina Washingtoni saatkonna esindaja väitis, et USA on paranoiline ja tahab nii vähendada majanduskoostööd Hiinaga. "Hiina ohu teooria õhutamine on vastutustundetu ja kahjustab USA enda huve," ütles esindaja.

ZPMC ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. USA muretseb siiski üha rohkem Hiina luuretegevuse pärast. Hiljuti tulistas USA armee alla Hiina luureõhupalli. Seetõttu pöörab USA luurekogukond nüüd tähelepanu ka Hiinas toodetud kraanadele.

ZPMC kraanad sisenesid USA turule umbes kaks aastakümmet tagasi. Hiina kraanad on odavamad kui läänes toodetud kraanad. ZPMC teeb nüüd ka koostööd suurte USA tehnoloogiafirmadega. ZPMC tegutseb nüüd enam kui 100 riigis.

ZPMC kraanasid kasutavad ka Virginias ja Marylandis asuvad sadamad, mida mõnikord kasutavad läheduses paiknevad USA sõjaväebaasid.