Keskerakondlastest Tallinna abilinnapead pole veel riigikokku minekut otsustanud

Riigikokku valitud keskerakondlastest Tallinna abilinnapead ei ole veel otsustanud, kas lähevad parlamenti või jätkavad linnavalitsuses. Ainsana on linnapea Mihhail Kõlvart öelnud, et jätkab linnavalitsuses.

Kõlvart, kes sai Reformierakonna juhi Kaja Kallase järel üleriigiliselt teise valimistulemuse, ütles juba valimiskampaania ajal, et ei kavatse valituks osutumisel riigikokku minna, teised ERR-i küsitletud keskerakondlased ei ole veel oma otsust teinud.

"Nagu ma ütlesin korduvalt enne valimisi, teen ma otsuse, kas minna parlamenti, lähtuvalt sellest, kus ma saaksin oma valijatele kasulikum olla, kus saan rohkem midagi reaalset ära teha," ütles abilinnapea Vladimir Svet ERR-i venekeelsetele raadiouudistele. Tema sõnul oleneb see paljuski tulevasest koalitsioonist.

Sveti hinnangul saab ta oma valijate jaoks rohkem ära teha abilinnapeana kui opositsioonis istuva riigikogu saadikuna. "Praegu on see veel ebaselge, kuid ilmselt ei ole meie erakonna võimalused koalitsiooni minna, kus me saaksime oma ideede eest seista, väga head," lisas Svet.

"Mina võtan valmistulemust kui valijate hinnangut minu tööle. Kui ma neli aastat tagasi pääsesin riigikokku ja riigikogu kohast loobusin, sain veidi alla 1000 hääle. Seekord häälte arv umbes kahekordistus. Ma võtan seda kui hinnangut minu tööle Kesklinna ja Lasnamäe vanemana ja abilinnapeana. Nii et ma arvan, et minu valijad tahavad mind näha seal, kus ma saan olla tõhusam, kus saan rohkem tegelda sisuasjadega ja lahendada päris probleeme," rääkis Svet.

Ka abilinnapea Vadim Belobrovtsev hoidus konkreetsest vastusest: "Praegu ei saa ma sellele küsimusele veel konkreetselt vastata, kuna otsused on tegemata. Need olenevad osaliselt parlamendis kujunevast olukorrast, milline koalitsioon moodustatakse, kas Keskerakond saab koalitsiooni või jääb opositsiooni, milline üldse saab olema meie perspektiiv poliitilisel maastikul," rääkis Belobrovtsev.

Riigikogu ja valitsusliikme kogemusega Tanel Kiik, kes praegu on samuti Tallinna abilinnapea, jäi samuti oma tulevikust rääkides tagasihoidlikuks. "Ma ei ole veel otsustanud, mis suunas edasi liikuda. Minu jaoks on väga tähtsad parlamenditeemad, kuhu saan panustada: näiteks tervishoiupoliitika, solidaarne tervishoiukorraldus, sotsiaalpoliitika, pensionite tõstmine. Need on teemad, millega tegelesin tervise- ja tööministrina ning enne seda sotsiaalministrina," rääkis Kiik.

Samas on Kiige sõnul linnavalitsuses võimalik ellu viia märksa konkreetsemaid asju. "Teiste sõnadega – riigikogu annab võimaluse tegelda üleriigilise poliitikaga märksa laiemal tasandil. Aga linnasüsteemis saab teha palju konkreetsemaid otsuseid, astuda märksa konkreetsemaid samme. Just seepärast ei olegi ma veel otsustanud, kavatsen konsulteerida ka erakonna esimehe ja linnapeaga," rääkis Kiik. "Ja muidugi jälgin seda, milline saab olema tulevane valitsuskoalitsioon, mille paneb kokku Reformierakond," lisas ta.