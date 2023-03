FT: Venemaa ei julge Iraanilt rakette osta, kartes lääneriikide reaktsiooni

Venemaa pole Iraanilt pikamaa ballistilisi rakette ostnud, kuna kardab vastusammuna lääneriikide poolt ATACMSi rakettide tarnet Ukrainale, kinnitasid lääneriikide allikad The Financial Timesile.

USA ATACMSi rakettide ründeulatus on ligikaudu 300 kilomeetrit. Venemaa pole nende rakettide hirmus Iraanilt nende rakette tellinud, kuna Ukrainale antavad ATACMS raketid võimaldaks ukrainlastel teha rünnakuid kaugele Vene vägede tagalasse. Iraan ja Venemaa on allikate kinnitusel juba arutanud Iraani rakettide tarnet Venemaale, kuid kõnelused ei ole edenenud, kuna mõlemad riigid kardavad lääneriikide reaktsiooni.

Iraan on varem saatnud Venemaale sadu ründedroone, millega on rünnatud Ukraina kriitilist taristut. Iraan on Venemaale droonide saatmise väiteid korduvalt eitanud.

Lääneriikide hinnangul on Teheran avatud sõjalise koostöö süvendamisele Venemaaga. Ameerika Ühendriigid on hiljuti üha enam hoiatanud Venemaa ja Iraani sõjalise koostöö süvenemise kohta. USA esindaja NATO-s, Julianne Smith, ütles The Financial Timesile, et nende kahe riigi omavaheline suhe on lääneriikide jaoks väga murettekitav.

Allikate kinnitusel võib Moskva siiski millalgi hakata Iraanilt rakette tellima, kuna Venemaa enda täppisrakettide varud on tugevalt vähenenud. Samuti ei suuda Venemaa suures koguses rakette ka siseriiklikult toota. Ühe Euroopa ametiisiku sõnul on Vene relvajõud juba praegu mures, kas suudetakse sõda jätkata, kuna puudu on nii täppisrakettidest kui suurtükimoonast.

Iraani relvajõudude käsutuses on Fateh-313 ja Zulfiqar ballistilised raketid, mille vastu Venemaa tunneb huvi. Nende rakettide laskeulatus on vastavalt 500 ja 700 kilomeetrit.

Iraan on Vene tehnoloogia abil alates 1990ndatest ehitanud endale Lähis-Ida suurima ballistiliste rakettide inventari. USA kaitseministeerium hindas 2019. aastal, et Iraani raketid on üha täpsemad ning kõrgtehnoloogilisemad.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby hoiatas eelmisel kuul, et Moskva võib anda Iraanile moodsaid Vene hävituslennukeid ja muud tehnikat vastutasuna Iraani suurtüki- ja tankimoona eest. USA kaitseministeerium on samas hoiatanud, et Venemaa on huvitatud Iraani ballistiliste rakettide võimest.

Ameerika Ühendriigid on ainuüksi käesoleval aastal andnud Ukrainale 10 miljardi dollari eest sõjalist abi, kuid Washington pole seni soostunud andma Ukrainale pikamaa ATACMS rakette.