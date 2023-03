Keskerakond arutab juhatusega, kuidas peaks erakond jätkama

Keskerakond oli riigikogu valimiste suurim kaotaja, kelle senisest 26 riigikogu kohast jäi alles vaid 16.

"Tulemus ei ole hea, tulemus on kindlasti lati alt läbi minek ja nagu ma olen öelnud, siis erakond on tubli, aga selliste tulemuste eest alati kannab vastutust erakonna esimees," rääkis Ratas Keskerakonna valimispeol.

Oma võimalikku erakonna esimehe kohalt tagasiastumist Ratas ööl vastu esmaspäeva kommenteerida ei soovinud.

"Ma saan aru, et te küsite, kas ma astun tagasi või mitte, aga ei, seda täna õhtul siin küll ei otsustata. Elus on kõik võimalused üleval, aga veel kord, seda siin täna õhtul ei otsustata," ütles Ratas.

Jüri Ratas põhjendas kehva tulemust kasinate võimalustega kampaaniat teha ja julgeoleku teema tähtsusega, mis Keskerakonnale nende valijaid arvestades keerukaks osutus.

Erakonna aseesimehe Yana Toomi sõnul väljendavad Eesti valitsust fašistideks nimetanud Mihhail Stalnuhhinile ja Kremli-meelsele liikumisele "Koos" läinud hääled protesti.

"Selle taga on see, et seal on väga palju solvunud inimesi, kes ei tunne, et neid võetakse omaks ja kes otsivad mingisugust väljundit, et saata signaal. Ma loodan väga, et nüüd see signaal jõuab kohale," ütles Toom.

Keskerakonna liige Aivar Riisalu ütles, et Keskerakond on liiga aus. "Me oleme minetanud oma oskuse valetada. Sellest ajast alates, kui Keskerakond hakkas oma programmides rääkima päris asjadest nagu me neid tegelikult näeme, oleme me oma koha kaotanud neile, kes lubavad kolme senti elektri eest ja nullaktsiisi kütustele ja rahvusriiki ja madalaid makse. Vanasti kui meie lubasime kõike seda kuni küttepuudeni välja polnud meil häda midagi. 28 mandaati tuli nagu tirtsti," rääkis Riisalu.

Suurima häältesaagi kogus keskerakondlastest Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, üle 14 000 hääle on pea kaks korda rohkem erakonna esimehest.

"Aktuaalne kaamera" küsis Kõlvartilt, kas Keskerakonna esimees peaks vahetuma.

"Kõigepealt tuleb järeldusi teha ja siis pärast vaatame," vastas Kõlvart.

Kõlvart ütles, et tema riigikokku ei lähe ja jääb linnapeaks. Teised parlamenti pääsenud pealinna poliitikud mõtlevad veel ja otsus sõltub ka koalitsioonikõnelustest.

Esmaspäeva õhtul kogunes Keskerakonna juhatus arutama, kuidas nüüd edasi minna.