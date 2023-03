Analüüs: kliimamuutused võivad Saksamaale maksma minna kuni 900 miljardit

Hiljuti avaldatud analüüsi kohaselt võivad kliimamuutused kõige negatiivsema stsenaariumi kohaselt Saksamaale 2050. aastaks maksma minna üle 900 miljardi euro. Analüüsi autorid samas rõhutavad, et kõiki kliimamuutuste tagajärgi ei ole võimalik mõõta.

Kliimamuutused võivad Saksamaale maksma minna kuni üle 900 miljardi euro. Nõnda hinnati ühes hiljutises Saksa ministeeriumitele esitatud analüüsis, vahendas Tagesschau.

Analüüsi kohaselt tekitab Saksa majandusele täiendavaid kulusid ja rahalisi kaotusi nii põllumajanduse tulususe vähenemine, tugevate vihmahoogude tekitatud kahjustused ehitistele, üleujutused ning rahvusvahelised tarneraskused. Saksamaa föderaalse keskkonnaministeeriumi hinnangul tuleb sellele juurde arvestada tervisekahjud, kuumalainete tekitatud surmad, surve ökosüsteemidele, liigilise mitmekesisuse kadu ning elukvaliteedi langus.

Analüüsipaber koostati kolme organisatsiooni ühise tööna ning selles on ära kirjeldatud erinevad stsenaariumid kliimamuutuste mõju hindamiseks 2022. aastast 2050. aastani. Stsenaariumid põhinevad Valitsustevahelise kliimamuutuse paneeli (IPCC) andmetel.

Kõige pehmema stsenaariumi kohaselt läheksid kliimamuutused Saksamaale 2050. aastaks maksma kuni 280 miljardit eurot. Keskmise stsenaariumi kohaselt oleks kogumaksumus ligikaudu 530 miljardit eurot ning kõige karmima stsenaariumi puhul kuni üle 910 miljardi euro.

Mudelite kohaselt kasvab ekstreemsete ilmaolude majanduslik hind 1,5 kuni viis korda aastaks 2050. See tähendaks SKP mahu langust 0,6 kuni 1,8 protsendi ulatuses. See tähendab, et isegi kõige positiivsema stsenaariumi kohaselt väheneb Saksa majandus kliimamuutuste mõjude tõttu.

Analüüsi autorite sõnul peaks olema võimalik võtta kasutusele meetmeid, mis leevendaksid kliimamuutuste negatiivseid mõjusid. Ühed leevendusmeetmed oleksid metsade ja turbaalade säilitamise kaudu kasvuhoonegaaside vähendamine.

Stsenaariumite autorid samas rõhutavad, et kõiki kliimamuutuste tagajärgi ei ole võimalik mõõta kuludes ja neid ei saa seetõttu mudelis kajastada. Sellele lisanduvad näiteks elukvaliteedi ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ning surmajuhtumid ning seetõttu võivad kliimamuutuste kulud osutuda märksa suuremaks kui stsenaariumites esile toodud.

Autorite sõnul ei saa tulemusi võtta prognoosina, vaid need on mõeldud selleks, et anda ettekujutus sellest, mis võib teatud eelduste korral juhtuda.