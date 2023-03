Lääne-Eestit ootab teisipäeval tihe lumesadu

Alanud nädala ilm on sügavalt talvine ning Lääne-Eestit ootab tugev lumesadu.

Eelolev öö tuleb Eestis vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, enne keskööd Liivi lahel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9, paiguti 12 kraadi.

Hommikul on lumehooge kohati. Tuul on muutlik ja nõrk. Külma on 5 kuni 11, saarte rannikul kohati 2 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja kohati kerge lumega. Õhtul levib tihe lumesadu ühes tuisuga saartelt mandri lääneserva. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb pärastlõunal 4 kuni 10, Lääne-Eesti saartel iiliti 16, õhtul kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadist mandril +1 kraadini saarte rannikul.