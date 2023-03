- Briti luure: Bahmuti lahingud kurnavad nii Vene kui ka Ukraina vägesid;

Ukraina juhid teatasid esmaspäeval, et riigi väed ei loovuta Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna Venemaale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riik saadab abivägesid Bahmuti ümbrusesse.

Poola saadab Ukrainale sel nädalal 10 Leopard 2 tanki

Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak kinnitas, et sel nädalal saadetakse Ukrainasse 10 Leopard 2 tanki. Varem saatis Poola 14 lubatud tankist Ukrainasse neli, vahendas Sky News.

Poola erukindral: Bahmuti kaitsmine on Ukrainale kasulik

Poola erukindral Stanislav Kozei ütles Polsatile, et tema hinnangul on Bahmuti kaitsmine Ukrainale kasulik, kuid selle kaotus poleks ka väga oluline. Samas oleks kaotus Bahmutis Vene vägedele katastroof.

Ukrainlased suudavad Kozei sõnul Bahmutis Vene vägedele tekitada suuri kaotusi, kuniks Venemaa ründab Ukraina positsioone inimlainetena.

Briti luure hindas teisipäeval, et lahingud Bahmuti pärast kurnavad nii Ukraina kui Vene vägesid ning mõlema poole kaotused on suured.

Ukraina jätkab Bahmuti eest võitlemist

Ukraina juhid teatasid esmaspäeval, et riigi väed ei loovuta Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna Venemaale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riik saadab abivägesid Bahmuti ümbrusesse.

Zelenski ütles, et tegi selle otsuse pärast sõjaväe juhtkonnaga konsulteerimist. "Ütlesin peastaabile, et nad leiaks sobivad jõud Bahmuti meeste abistamiseks. Ukrainas pole sellist osa, mida saaks maha jätta," ütles Zelenski.

Zelenski ütles, et Ukraina kaitseb iga sentimeetrit oma territooriumist.

"Me kaitseme ja jätkame iga Ukraina osa kaitsmist. Kui aeg käes, siis vabastame kõik linnad ja külad. Paneme okupandid vastutama iga ukrainlaste vastu suunatud alatu teo eest," teatas Zelenski.

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin hoiatas esmaspäeva õhtul samuti, et Ukraina väed võitlevad Bahmuti pärast lõpuni. Prigožini sõnul koondab Ukraina üksuseid Bahmuti kaitseks.

Kaitsealliansi NATO luurehinnangu kohaselt kaotab Venemaa Bahmuti lahingutes viis sõdurit iga Ukraina sõduri kohta, vahendas CNN. NATO ametnik hoiatas, et kaotused osakaal viis ühele on informeeritud hinnang, mis põhineb luureandmetel. Samas on ka Ukraina kaotused Bahmuti lahingutes suured.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud viimased kaheksa kuud. Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi eelmise aasta veebruaris elas Bahmutis ligikaudu 70 000 inimest.

Briti luure: Bahmuti lahingud kurnavad nii Vene kui ka Ukraina vägesid

Ühendkuningriigi hommikuse rindeülevaate kohaselt kurnavad Bahmuti lahingud nii Vene kui ka Ukraina vägesid. Brittide sõnul stabiliseerisid ukrainlased nädalavahetusel rindejoone Bahmuti põhjaosas.

Ukraina vägede varustamise on muutunud raskemaks nii olulise raudteesilla hävitamine Vene vägede poolt kui ka kevadine muda, toovad britid esile.

Brittide sõnul näitavad avalikud erimeelsused Wagneri ja Vene kaitseministeeriumi vahel laskemoona varustamise üle raskusi vajaliku koguse elavjõu ja laskemoona koondamiseks pealetungide tarbeks praeguste taktikate jätkudes.

Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Donbassis

Ukraina relvajõud tõrjusid esmaspäeval 140 Vene vägede rünnakut ning korraldasid ise 15 lööki vaenlase koondumispunktidele, teatas Ukraina vägede peastaap.

Ukraina teatel jätkas Venemaa pealetungide korraldamist Lõmani, Bahmuti, Avdijivka suunas. Viimase 24 tunni jooksul andis Venemaa Ukraina pihta üle 50 õhulöögi, viis raketirünnakut ning saatis välja 11 drooni, millest üheksa tulistati alla, vahendas The Kyiv Independent.

Peastaabi teatel korraldasid Ukraina sõjaväelased viimase 24 tunni jooksul 15 rünnakut Vene positsioonide vastu. Ukraina teatas, et riigi sõjavägi tulistas alla Venemaa sõjalennuki Su-25.

Ukraina tank Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AP/Evgeniy Maloletka

Ukraina alustas läbirääkimisi viljalepingu pikendamise üle

"Ukraina alustas läbirääkimisi partneritega Musta mere teravilja algatuse pikendamise üle, mille eesmärk on tagada, et Kiiev saaks jätkata vilja tarnimist maailmaturgudele," ütles teisipäeval üks kõrge Ukraina ametnik.

Allika teatel ei pea Ukraina kõnelusi Venemaaga. Allika teatel räägivad Moskvaga Ukraina partnerid, vahendas The Guardian.

"Olukord on üsna keeruline. Palju ei sõltu nüüd meist, vaid partneritest," ütles Ukraina allikas.

Viljaleping sõlmiti ÜRO ja Türgi vahendusel eelmise aasta juulis. Seda pikendati novembris. Kui seda lepingut ei pikendata, siis aegub see 18. märtsil. Kiiev teatas eelmisel kuul, et tahab lepingut pikendada vähemalt ühe aasta võrra.

Moskva väitis hiljuti, et Venemaa nõustub kokkuleppe pikendamisega ainult sel juhul kui ka Venemaa enda põllumajandussaadusi arvesse võetakse.

Moskva kohus mõistis "valeinfo" levitamise eest vangi endise tudengi ja telegrammikanali asutaja

Moskva kohus mõistis Dmitri Ivanovi kaheksaks aastaks vangi. Ta oli telegrammikanali Protest MGU asutaja. Vene võimud süüdistasid teda 11 postituse pärast, mis käsitlesid ka eelmise aasta sündmusi Butša. Venemaal võeti märtsis vastu kriminaalkoodeksi muutmise seadus, mis kriminaliseeris riigis Ukraina sõjaga seotud valeuudiste levitamise.

Ivanov end kohtus süüdi ei tunnistanud." Sõna otseses mõttes on kogu süüdistus vastuolus tegelikkusega," ütles Ivanov.

Prokuratuur nõudis Ivanovile üheksa-aastast vangistust, vahendas Deutsche Welle.

Ligikaudu 37 000 elanikuga Butša jäi Vene vägede rünnaku alla mõned päevad peale sõja algust veebruaris. Hiljem vallutasid Ukraina väed linna tagasi. Linna sisenenud Ukraina vägedele avanes vaatepilt veresaunast, tänavat katavad tsiviilelanike surnukehad.

Hiina välisminister võrdles riigi hüpoteetilist sõjalist abi Venemaale USA abiga Taiwanile

"Miks palub USA Hiinal mitte anda Venemaale relvastust, kui ta jätkab Taiwanile relvade tarnimist," kommenteeris Hiina välisminister Qin Gang

USA ametnikud muretsevad üha rohkem, et Hiina võib anda Venemaale sõjalist abi.

Qin kaitses ka Hiina ja Venemaa vahelist sõprust. Tema sõnul on Pekingi ja Moskva vahelised sidemed eeskujuks ülemaailmsetele väljakutsetele, vahendas The Guardian.

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval viit Sumõ oblasti piiriasulat. Keegi viga ei saanud, kuid mitmed elamud ja muud hooned said viga. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina majandusministeerium kärpis riigi majanduskasvu prognoosi

Ukraina majandusministeerium eeldab, et riigi majandus kasvab 2023. aastal ühe protsendi võrra. Varem prognoosis ministeerium, et majandus kasvab 3,2 protsenti.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 154 830 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 3432 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 6714 (+11);

- lennukid 303 (+1);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2456 (+23);

- mitmikraketiheitesüsteemid (MLRS) 488 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 253 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 2095 (+9)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5326 (+16);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 236 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.