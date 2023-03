Ukraina juhid teatasid esmaspäeval, et riigi väed ei loovuta Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna Venemaale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riik saadab abivägesid Bahmuti ümbrusesse.

Ukraina jätkab Bahmuti eest võitlemist

Ukraina juhid teatasid esmaspäeval, et riigi väed ei loovuta Donetski oblastis asuvat Bahmuti linna Venemaale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et riik saadab abivägesid Bahmuti ümbrusesse.

Zelenski ütles, et tegi selle otsuse pärast sõjaväe juhtkonnaga konsulteerimist. "Ütlesin peastaabile, et nad leiaks sobivad jõud Bahmuti meeste abistamiseks. Ukrainas pole sellist osa, mida saaks maha jätta," ütles Zelenski.

Zelenski ütles, et Ukraina kaitseb iga sentimeetrit oma territooriumist.

"Me kaitseme ja jätkame iga Ukraina osa kaitsmist. Kui aeg käes, siis vabastame kõik linnad ja külad. Paneme okupandid vastutama iga ukrainlaste vastu suunatud alatu teo eest," teatas Zelenski.

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin hoiatas esmaspäeva õhtul samuti, et Ukraina väed võitlevad Bahmuti pärast lõpuni. Prigožini sõnul koondab Ukraina üksuseid Bahmuti kaitseks.

Kaitsealliansi NATO luurehinnangu kohaselt kaotab Venemaa Bahmuti lahingutes viis sõdurit iga Ukraina sõduri kohta, vahendas CNN. NATO ametnik hoiatas, et kaotused osakaal viis ühele on informeeritud hinnang, mis põhineb luureandmetel. Samas on ka Ukraina kaotused Bahmuti lahingutes suured.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud viimased kaheksa kuud. Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi eelmise aasta veebruaris elas Bahmutis ligikaudu 70 000 inimest.

Vene väed pommitasid Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval viit Sumõ oblasti piiriasulat. Keegi viga ei saanud, kuid mitmed elamud ja muud hooned said viga. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina majandusministeerium kärpis riigi majanduskasvu prognoosi

Ukraina majandusministeerium eeldab, et riigi majandus kasvab 2023. aastal ühe protsendi võrra. Varem prognoosis ministeerium, et majandus kasvab 3,2 protsenti.