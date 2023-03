Erkki Raasuke liitub Inbanki nõukoguga

Inbanki nõukogu esimehe Jan Andresoo sõnul toetavad Erkki Raasukese pikaaegne kogemus rahvusvaheliste börsiettevõtete juhatuses ja põhjalikud teadmised pangandusest Inbanki laienemist uutele Euroopa turgudele.

Erkki Raasuke asub juhtima panga auditikomiteed ja lööb kaasa Inbanki tutvustamisel rahvusvahelistel kapitaliturgudel.

"Erkki on kogenud tippjuht, kellel on oma nägemus ja selge arusaam valdkonna toimimisest. Usun, et Erkki põhjalikud kogemused aitavad Inbankil teha paremaid otsuseid ja kasvada oluliseks tegijaks Euroopa embedded finance'i valdkonnas," lisas Andresoo.

"Mul on väga hea meel liituda meeskonnaga, kes on tõestanud mitmel korral, et nad oskavad luua ja kasvatada kaasaegset finantseerimisäri. Inbanki selge suund, otsusekindlus ja pühendunud elluviimine on väga inspireerivad. Tahan anda enda panuse selle kasvu kiirendamiseks," ütles Erkki Raasuke.

Erkki Raasuke töötas aastatel 1994–2011 Hansapanga ja seejärel Swedbanki grupi ettevõtetes mitmel juhtival ametikohal, sealhulgas finantsjuhi ja juhatuse esimehena. Aastatel 2012–2013 oli ta majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik ja tegeles riigi äriühingute omandusküsimustega. Ta on olnud Estonian Airi nõukogu esimees, LHV Panga emaettevõtte LHV Group juht, Eesti Energia nõukogu esimees ja Luminor panga tegevjuht. Alates 2021. aastast töötab Erkki Raasuke ettevõtte Skeleton Technologies finantsjuhina.