Soome minister lükkas tagasi väited, et tegi joobes peaga tööd

Soome meedias levivad väited, et majandusminister Mika Lintilä täitis eelmisel aastal tööülesandeid siis, kui ta oli alkoholijoobes. Lintilä eitab süüdistusi ja ütles, et ta pole töö ajal olnud purjus.

"Alkohol pole minu tööülesandeid kuidagi mõjutanud ja ma pole kuulnud kedagi ütlemas, et see oleks minu tööd mõjutanud," ütles Lintilä.

Lintilä sõnul pole tal alkoholiga probleeme. Ta ütles, et jätkab valimiskampaania tegemist ning taotleb tagasivalimist.

Soome meedia kirjutas, et Lintilä oli eelmise aasta aprillis esindusülesannete täitmise ajal alkoholi mõju all. Lintilä alkoholitarbimine tuli Soome meedias päevakorda eelmise nädala reedel, kui ajaleht Iltalehti kirjutas, et minister oli joobes ametiülesannete täitmisel, sealhulgas ametlikel reisidel.

Lintilä alkoholitarbimist kommenteeris ka Soome keskerakonna juht Annika Saarikko. Saarikko sõnul on Lintilä oma tööd hästi teinud ja ta leiab, et Lintilä tegevust pole vaja uurida.

Soome parlamendivalimised toimuvad 2. aprillil. Keskerakonna toetus on umbes 9,5 protsenti. Keskerakond on viimasel ajal kaotanud oma toetajaid Põlissoomlaste parteile