Bloomberg: Meta plaanib tuhandete töötajate koondamist

Meta teatas 2022. aasta novembris 11 000 töötaja koondamisest. See oli ettevõte tööjõust 13 protsenti. Meta väitis siis, et firma tahab saada tõhusamaks organisatsiooniks. Asjaga kursis inimeste sõnul on uus kärbete plaan seotud rahaliste eesmärkidega.

Meta keskendub üha rohkem virtuaalreaalsuse arendamisele, firma tulude kasv aga aeglustub. "Meta palus firma tippjuhtidel nüüd koostada nimekirjad töötajatest, keda saab lahti lasta. See koondamiste etapp võib lõppeda järgmise nädala jooksul," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Bloombergi allikate teatel läheb Meta juht Mark Zuckerberg varsti lapsehoolduspuhkusele ja firma tahab koondamislaine enne läbi viia. Bloombergi teatel muretsevad firma töötajad üha rohkem koondamiste pärast.

"Mõned töötajad muretsevad, kas nad saavad kätte oma preemiad, mida firma peaks sel kuul jagama," ütlesid allikad.

Facebook teatas 2021. aastal, et firma uueks nimeks saab Meta, mis viitab metaversumile. Metaversumi eesmärk on luua virtuaalne keskkond, kus tegutsevad inimeste fotorealistlikud avatarid.