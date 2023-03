Riik ei näe alust Aivo Petersoni karistamiseks

Venemaa poolt okupeeritud Ida-Ukrainas käinud ja sealt Kremli seisukohti edastanud Aivo Petersoni tegevus ei anna alust tema karistamiseks, tunnistasid riigi esindajad. Riigikogu valimistel ligi 4000 häält kogunud Petersonilt kodakondsuse võtmise välistab see, et ta on sünnijärgne Eesti kodanik.

"Õiguslikke hinnanguid annavad õiguskaitseasutused ja vastuolu Eesti seadustega saab tuvastada menetlev asutus menetluse käigus," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar vastuseks ERR-i küsimusele, kas oleks alust Petersoni karistamiseks.

Prokuratuuri kinnitusel aga Petersoni tegevuses praegu võimalikku seaduserikkumist tuvastatud ei ole.

"Venemaa poolt okupeeritud Ukraina territooriumile reisimine ei ole kuritegu, kuid sellele vaatamata ei soovita me erinevatel muudel kaalutlustel seda siiski teha. Oleme sel teemal ajakirjanduses ilmunuga tutvunud ja praegu menetlust alustanud ei ole," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius teisipäeval ERR-ile.

Sarnane sõnum oli ka kaitsepolitseiameti pressiesindajal Harrys Puusepal. Ta lisas, et kriminaalmenetluse väliselt ei pea kapo võimalikuks jagada julgeolekuasutuse hinnanguid konkreetsele isikule.

Petersonilt kodakondsust ära võtta ei saa

Sinkevicius rõhutas, et kodakondsuse küsimustega ei tegele riigiprokuratuur ega ka kaitsepolitseiamet.

Siseministeeriumi asekantsleri selgituse kohaselt on Peterson sünnijärgne Eesti kodanik ja sellisel juhul kodakondsust ära võtta ei saa.

"Lisan, et Eesti on õigusriik ning kodakondsuse võimaldamine ja selle ära võtmine on riigi poolt üsna detailselt reguleeritud ning tegemist on otsustega, mida tehakse kaalutletult, õiguspäraselt ja tõenduspõhiselt," märkis Kommusaar.

Kodakondsuse seaduse kohaselt saab Eesti kodakondsuse ära võtta valitsuse korraldusega isikult, kes on astunud ilma valitsuse loata välisriigi riigi- või sõjaväeteenistusse; astunud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusse või relvi valdavasse ja sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavasse välisriigi organisatsiooni või püüdnud vägivaldsel teel muuta Eesti põhiseaduslikku korda. Lisaks saab Eesti kodakondsuse ära võtta selliselt inimeselt, kes on Eesti kodakondsuse saamisel või taastamisel varjanud valeandmete esitamisega asjaolusid, mis oleksid välistanud talle Eesti kodakondsuse andmise või taastamise ja samuti siis, kui tal on mõne muu riigi kodakondsuses, kuid ei ole vabastatud Eesti kodakondsusest.

Lisaks rõhutatakse samas seaduses, et kelleltki ei tohi Eesti kodakondsust ära võtta veendumuste pärast ning samuti, et Eesti kodakondsus ei saa võtta isikult, kes on omandanud selle sünniga.

Liikumise Koos / Vmeste üks juhtliikmeid Peterson kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält.

Peterson naasis Ukrainast Eestisse esmaspäeval. Piiril tegi piirivalve talle täiendava piirikontrolli, mis kestis tunde ning pärast seda lubati ta riiki.