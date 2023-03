Läti õhuruumi läbis sanktsioonide all oleva isiku meditsiiniline lend

Läti õhuruumist lendas laupäeval läbi Saksamaalt Moskvasse läinud meditsiinilise hädaolukorra lend. Lennuk viis tõenäoliselt Venemaalt Nürnbergi isiku, kes on Euroopa Liidu sanktsioonide all. Isiku nimi ega meditsiinilise hädaolukorra põhjus pole teada.

Laupäeval läbis Läti õhuruumi meditsiinilise hädaolukorra tõttu lennuk, mis transportis tõenäoliselt sanktsioonide all olevat isikut, vahendas LSM.

Laupäeval lendas Saksa ettevõttele Augustus Business Aviation kuuluv lennuk Bombardier Challenger koos meditsiinilise varustusega Frankfurdist Moskva Vnukovo rahvusvahelisse lennujaama. Seejärel lendas lennuk läbi Läti õhuruumi tagasi Saksamaale Nürnbergi.

Läti televisiooni uurimuse kohaselt on avalik saladus, et lennuki reisija on isik, kes on rahvusvaheliste sanktsioonide all. Läti tsiviillennunduse ameti (CAA) sõnul ei kontrolli nad lennuplaanide esitamise korral reisijate nimekirja. Ameti sõnul lubati meditsiinilise hädaolukorra lend, kuna sellist erandit lubavad ka Euroopa Liidu regulatsioonid. CAA esindaja Aivis Vincevsi sõnul küsiti suure avaliku huvi tõttu lisainfot teistelt Euroopa Liidu liikmesriikidelt.

Aivis Vincevs kinnitas, et eriolukorras lubatakse Euroopa Liidu õhuruumi Venemaalt tulnud lennukid ka tehniliste tõrgete tõttu.

LSM juhtis tähelepanu, et 4. märtsi lend tehti sama lennukiga, millega kolm aastat tagasi toodi Venemaalt Saksamaale mürgitatud Vene opositsiooniliider Aleksei Navalnõi. Läti tsiviillennunduse ameti kinnitusel on selliseid meditsiinilistel põhjustel tehtud hädaolukorra lende toimunud ka varem.

Konkreetse meditsiinilise hädaolukorra põhjuseid ei ole avaldatud. CAA esindaja Aivis Vincevsi sõnul on varem olnud juhtumeid laevadel haigestunud meremeestega, kes on Vene kodanikud ja vajavad meditsiinilist evakuatsiooni. Vincevs rõhutas, et sellised juhtumid on pigem erandlikud ja harvad.