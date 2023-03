Valimisplakatid jäid kauemaks üles tööjõupuuduse tõttu

"Nii reklaamplakatite paigaldus kui ka mahavõtmine on ajamahukas ning arvestades seda, kui palju oli korraga valimisplakateid üleval, siis lihtsalt ei ole võimalik neid väga kiiresti korraga maha võtta," selgitas ettevõtte Megameedia Grupp tegevjuht Eldur Vaas teisipäeval ERR-ile.

Tema sõnul alustati Megameediale kuuluvatelt pindadelt plakatite väljavahetamist juba esmaspäeval ning teisipäeva õhtuks peaks see tehtud saama.

Vaas märkis ka, et kui tavaliselt käib reklaamplakatite mahavõtmine sujuvamalt ning seda pole nii hästi märgata, siis valimisplakatid on inimeste teravdatud tähelepanu all ja nendega toimuvat jälgitakse rohkem.

Sama rääkis ka ettevõtte JCDecaux tegevjuht Kristiina Sepp. Tema sõnul vahetab nende firma suuri reklaamplakateid tavaliselt esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, kuid kuna nüüd olid kogused suuremad, siis võtab see rohkem aega.

Kohe pühapäeval ei hakatud valimisreklaame eemaldama, kuna selleks oleks pidanud töötajad nädalavahetusel tööle tulema, lisas Sepp. "Püüame säästa ka oma töötajaid ning neid mitte puhkepäevadel massiliselt tööle kutsuda," rääkis ta.

Nii Sepp kui Vaas kinnitasid, et uute reklaamide puudus küll ei olnud põhjuseks, miks valimisplakatid kauemaks üles jäid.

ERR-iga vestelnud ühe meediaagentuuri juht rääkis samuti, et plakatite väljavahetamine on puhas inimtööjõu teema ning kuna valimisreklaame on korraga üleval nii palju, siis võtab nende korraga väljavahetamine tavapärasest rohkem aega.

Seekordsed riigikogu valimised olid esimesed, kus seadus lubas erakondadel ja kandidaatidel teha välireklaami ka veel valimispäeval. Riigikogu muutis 2019. aasta detsembris valimisseadust, mille kohaselt seni tohtisid poliitilised välireklaamid avalikkuses üleval olla kuni 40 päeva enne valimispäeva. Uue korra järgi toimusid ka juba 2021. aasta kohalikud valimised.