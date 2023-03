USA ja Euroopa Liit otsustasid Vene teemandiäri ette võtta

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi ning Euroopa Komisjoni esindajad arutasid võimalikke piiranguid Vene teemandiärile, teatas esmaspäeval USA Riigidepartemang.

USA välisministeerium rõhutas, et Venemaa teenib teemandiäri pealt miljoneid. USA ja Euroopa Liidu esindajad arutasid omavahel, et kuidas kõige efektiivsemalt ja mõjusamalt saaks Venemaa teemanditulusid kärpida. USA ja Euroopa Liit lubasid jätkata Venemaale majandusliku surve avaldamist.

The Moscow Times juhtis tähelepanu, et varem on Belgia olnud Vene teemandisanktsioonide vastu. Belgia on sisuliselt maailma teemandiäri keskus. Belgia peaminister Alexander de Croo on varem hoiatanud, et kui Vene teemandiäri sanktsioonide alla panna, siis läheb Vene teemandieksport lihtsalt tulevikus läbi teiste riikide.

Alexander De Croo rõhutas lisaks, et Venemaa teemandieksport Belgiasse on juba peale Venemaa eelmise aasta täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale langenud juba 80 protsenti.

De Croo juhtis tähelepanu, et kuigi Venemaa teemantide eksport Antwerpenisse on vähenenud, siis jõuavad Vene teemandid lääneriikide poodidesse läbi teise kanalite, vahendas Ria Novosti. De Croo hindas jaanuaris, et kui tahta teemandid edukalt sanktsioonide alla panna, siis vajaks see üle-euroopalist lahendust, mille käigus oleks tuvastatav teemantide päritoluriik.

Maailma suurim lihvimata teemantide tootja on Vene ettevõtte Alrosa, mis on pandud USA, Suurbritannia, Kanada ja Austraalia sanktsioonide alla. 30 protsenti maailma teemanditest pärineb Alrosalt. Euroopa Liit ei lisanud ettevõtet 2022. aasta oktoobris Euroopa Liidu sanktsioonide alla, kuna tollal oli selle vastu Belgia, kes kartis tuhandete töökohtade kadu.

Bloomberg on varem juhtinud tähelepanu, et Alrosa suutis oma teemandiäri eelmise aasta suve lõpuks viia ligikaudu samale tasemele tagasi, mis ta oli enne Venemaa täieulatuslikku invasiooni. Enamus Alrosa kliente on väidetavalt India juveliirid, kes maksid teemantide eest India ruupiates, mitte USA dollarites. Samuti olevat jätkunud äritegevus Belgia, Hiina ja Lähis-Ida teemandiärimeestega.

Paljud Vene teemantide ostjad ei soovi Bloombergi sõnul juhtida tähelepanu asjaolule, et nad teevad äri Vene ettevõttele. Seega tehakse paljud tehingud isegi teemandiäri tavade kohaselt väga salajaselt.