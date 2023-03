Analüütikute ja kaupmeeste sõnul on suurem hinnatõus möödas

Analüütikud ja kauplused usuvad, et suurem hinnatõus on praeguseks möödas, sest energiahinnad on tipuga võrreldes allapoole tulnud. Mõnede toodete puhul jätkub siiski veel kiire hinnatõus.

Suurem hinnatõus on möödas, sest toormete-, energia- ja toiduainete hinnad on maailmaturul tipptasemest allapoole tulnud. Samas võib osa toiduaineid, nagu munad, liha ning juur- ja puuviljad, veelgi kallineda.

Eggo munasid tootva Dava Foodsi juht Vladimir Sapožnin ütles, et kanamunade hinnatõus algas eelmisel aastal mõnest teisest toiduainest märksa hiljem. Aasta tagasi olid munad veel suhteliselt odavad, söödaks vajaliku teravilja kallinemine jõudis muna hinda viitega. Seetõttu võivad munad veelgi kallineda

"Võivad (kallimaks) minna. Sest siin on üks huvitav faktor, mida teistel toiduainetel ei ole: üle maailma on praegu munadefitsiit. Kuna linnugripp on nii suur Ameerikas ja Euroopas ja Ladina- Ameerikas ka. Enne oli Ameerika üks suuremaid munamasside ja munapulbri tootjaid Hiinale ja see kõik on ära kukkunud," lausus Sapožnin.

Rimi poeketi müük näitab samuti, et suhkur on aastaga kallinenud 100 protsenti ning jahu-tangained ja munad ligikaudu 50 protsenti.

"Need ei ole küll viimastel kuudel enam kallinenud, see kallinemine toimus juba varem ehk eelmise aasta lõpus," lausus Rimi ostujuht Talis Raak.

Osa tootegruppe on siiski ka praegu järk-järgult kallinemas.

"Juurvili ja puuvili, peamiselt tingitud erinevatest ilmastikuprobleemidest Lõuna-Euroopa riikides, mis on pärssinud nii saagikust kui ka kvaliteeti. Uue grupina on juurde lisandunud jahutatud liha ja töödeldud liha," ütles Raak.

Kuid toiduainete maailmaturu hindade põhjal võib prognoosida, et tervikuna on hind stabiliseerumas, märkis Raak.

Hüppeline hinnakasv oli möödunud aasta esimeses pooles ja juba augustist alates on see jäänud sisuliselt sellele kõrgele tasemele ja järgevate kuude kasv pole olnud märkimisväärselt suur, ütles LHV analüütik Kristo Aab.

"Hinnakasv taltub ja taandub teises aasta pooles loodetavasti harjumuspärasesse suurusjärku. Teine asi, mis kindlasti võib seda mõjutada, on hinnaarengud maailmaturgudel – toormehinnad, energiakaupade hinnad, miks mitte ka toiduainete hinnad maailmaturul, mis on küll kõik hakanud oma tippudest allapoole tulema. Aga praeguses ettenägematus olukorras maailmas mitte miski ei ütle, et need ei võiks jälle üles lennata," lausus Aab.

Praegune kõrge inflatsioon peaks sellegipoolest aasta lõpuks taanduma kolmele kuni viiele protsendile, ütles Aab.