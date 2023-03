ISW: Vene vägedel pole jõudu edeneda Bahmutist edasi

Oluline kolmapäeval, 8. märtsil kell 5.55:

- ISW: Vene vägedel pole piisavalt mehhaniseeritud vägesid edenemaks Bahmutist edasi;

- USA valitsus: Venemaa peaks relvitu sõduri hukkamise tõttu häbi tundma.

ISW: Vene vägedel pole piisavalt mehhaniseeritud vägesid edenemaks Bahmutist edasi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei ole Vene vägedel piisavalt mehhaniseeritud vägesid, et Bahmuti langedes sealt edasi liikuda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas hiljuti intervjuus CNN-le, et Bahmuti langedes oleks Vene vägedel vaba voli edeneda Ukraina poolt kontrollitud Donbassi territooriumi. Volodõmõr Zelenski hoiatas, et peale Bahmuti võiksid Vene väed edenda Kramatorski ja Slovjanski peale.

ISW hinnangul on Venemaa selline edenemine peale Bahmuti langemist ebatõenäoline, kuna Bahmuti ja Kramatorski vahel on tugevad kaitseliinid. Samuti mängib rolli asjaolu, et Venemaa on kandnud suuri kaotusi varem paremateks peetud üksuse seas, vähendades nende ründesuutlikkust.

Zaluznõi arutas Bahmuti olukorda lääne kolleegidega

Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi arutas sõjalist olukorda Bahmutist USA ja teiste NATO kolleegidega. Lisaks sellele arutati Ukrainale antavat sõjalist abi, sh nii relvastust kui laskemoona. Samuti on fookuses õhukaitse tugevdamine ning pikamaa relvastus, vahendas CNN.

Kohtumisel osalesid USA Euroopa vägede ülem kindral Christopher G. Cavoli, Ühendkuningriigi peastaabi ülem admiral Anthony Radakin, Poola relvajõudude peastaabi ülem Rajmund Andrzejczak ning USA Ukraina julgeolekutoetuse toetusgrupi ülem kindralleitnant Antonio Aguto.

USA valitsus: Venemaa peaks relvitu sõduri hukkamise tõttu häbi tundma

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price kommenteeris teisipäeval vangilangenud relvitu Ukraina sõduri hukkamise videot öeldes, et Venemaa peaks tema hinnangul selle pärast häbi tundma. Price rõhutas, et tegu oli sõjaseaduste, inimlikkuse ja sündsuse rikkumisega kui tehakse selliseid julmuseid, vahendas CNN. Hukatud Ukraina sõduri nimi oli Timofi Šadura.