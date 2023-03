Reznikov: tahame miljon suurtükimürsku

Oluline kolmapäeval, 8. märtsil kell 14.20:

- Reznikov: peatähtis on miljon suurtükimürsku ja õhutõrje;

- Guterres on Kiievis arutamaks Musta mere viljakokkuleppe jätkamist;

- Ukraina peastaap: Vene väed tegid Orihhovo-Vassõlivka peale üle 30 rünnakukatse;

- USA hinnangul võib Ukraina pealetung tulla kuue või kaheksa nädala pärast;

- Politico: USA uurib kuidas integreerida lääne raketid Ukraina Migidega;

- Kanada suurendab ukrainlastele antava sõjalise väljaõppe mahtu;

- ISW: Vene vägedel pole piisavalt mehhaniseeritud vägesid edenemaks Bahmutist edasi;

- USA valitsus: Venemaa peaks relvitu sõduri hukkamise tõttu häbi tundma;

- Briti luure: Vene vägedel on dilemma – kas rünnata pigem Vuhledari või Bahmuti lähistel;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 700 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi.

Reznikov: peatähtis on miljon suurtükimürsku ja õhutõrje

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas Ukraina meediale, et Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel Stockholmis on Ukraina eesmärk saada miljon 155 mm kaliibriga suurtükimürsku ja muud tarvilikku rasketehnikat vajaliku pealetungi tarbeks. Samas on Ukraina jaoks peatähtis siiski õhutõrje.

Stoltenberg: pole veel selge, kes korraldas rünnaku Nord Streami torude vastu

"Me teame, et toimus rünnak Nord Streami torujuhtmete vastu, kuid me pole suutnud kindlaks teha, kes oli selle taga. Käimas on riiklikud juurdlused, ma arvan, et õige on oodata, kuni need on lõpule viidud, enne kui räägime, kes selle taga oli," ütles kolmapäeval NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Stoltenbergi sõnul on võimalik, et lähipäevade jooksul võib Bahmut langeda, vahendas The Guardian.

"Peame tagama, et see ei muudaks sõja käiku. See näitab, et me ei tohiks Venemaad alahinnata, me peame jätkama Ukraina toetamist. NATO ja liitlased on viimase aasta jooksul toetanud Ukrainat sõjalise ning majandusliku toetusega, mille väärtus on umbes 150 miljardit eurot," ütles Stoltenberg.

Guterres on Kiievis arutamaks Musta mere viljakokkuleppe jätkamist

ÜRO peasekretär Antonio Guterres saabus Kiievisse, et arutada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Musta mere viljakokkuleppe jätkamist, teatas Tagesschau. Juhul kui osalised ei lepi kokku selle jätkamises, siis lõppeb Musta mere viljakokkulepe automaatselt 19. märtsil.

Musta mere viljakokkuleppe kohaselt võib Ukraina eksportida enda vilja maailmaturule kolme sadama kaudu.

Ukraina peastaap: Vene väed tegid Orihhovo-Vassõlivka peale üle 30 rünnakukatse

Ukraina kaitsejõudude hommikuse rindeülevaate kohaselt tegi Vene õhuvägi Ukraina sihtmärkide vastu viimase ööpäeva jooksul 24 õhulööki ning ühe rünnaku ühe raketiga. Selle lisandus üle 60 mitmikraketiheitjatega tehtud rünnaku. Samuti tulistas Ukraina õhutõrje alla ühe Iraani päritolu Shahed-136 drooni.

Viimase ööpäeva jooksul tõrjuti ka üle 100 Vene vägede rünnaku. Ainuüksi Tšassiv Jarist 10 kilomeetrit põhja pool asuva Orihhovo-Vassõlivka peale tehti üle 30 rünnakukatse.

Ööpäeva jooksul hävitati üks Vene Buk-M1 õhutõrjesüsteem, rünnati viit Vene vägede koondumisala ning hävitati üks radari- ja juhtimissüsteem Zoopark.

Remains of a Russian Shahed 136 loitering munition downed north of Kyiv overnight. pic.twitter.com/up0Xn6BpE3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 8, 2023

USA hinnangul võib Ukraina pealetung tulla kuue või kaheksa nädala pärast

USA sõjaväelased usuvad, et Kiiev plaanib oma järgmist suuremat pealetungi järgmise kuue kuni kaheksa nädala jooksul. Selleks ajaks läbivad sõjalise väljaõppe ka Saksamaal asuvad Ukraina sõdurid, vahendas Politico.

Ukraina suurtükiväelased Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Politico: USA uurib kuidas integreerida lääne raketid Ukraina Migidega

USA sõjavägi uurib, et kuidas saaks integreerida keskmaa AIM-120 raketid Ukraina Nõukogude päritolu Mig lennukitega, teatas Politico USA kaitseministeeriumi allikatele tuginedes. Juhul kui sellealane töö on edukas, siis saaks USA esimest korda anda Ukraina lennukitele õhk-õhk tüüpi rakette.

USA on varem andnud Ukraina õhuväele AGM-88B radarivastaseid rakette, mille puhul leiti samuti tehniline lahendus nende kasutamiseks Ukraina lennukitega.

AIM-120 raketid võimaldaksid Ukrainal suurendada ründevõimet ning parandada õhukaitset. USA valitsusametnikud on mures, et Venemaa võib Ukraina õhukaitse ära kurnata, saates Ukraina õhuruumi õhupalle koos radarreflektoritega, et muuta need õhutõrjesüsteemidele sihtmärgiks, kulutades nii õhutõrjerakette.

Ukrainal on juba enda inventaris AIM-120 rakette, kuna neid kasutab ka NASAMS-i õhutõrjesüsteem. Konkreetse raketi integreerimine Ukraina lennukitega on väljakutsuv, kuna peale füüsilise lennukile paigutamise on vajalik luua ühendus lennuki radari ning raketi vahel, kuna raketile antakse sihtmärk radari abil, mis on tarvilik sihtmärgi tabamiseks.

Kanada suurendab ukrainlastele antava sõjalise väljaõppe mahtu

Kanada peaminister Justin Trudeau teatas kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et Kanada kavatseb laiendada Ukraina sõduritele antava sõjalise väljaõppe mahtu. Kanadalased õpetavad ukrainlastele lahingpioneeri oskuseid ja lahingmeditsiini vähemal 2023. aasta oktoobrini.

Ottawa lubas lisaks eraldada kolm miljonit maamiinide ja teiste lõhkekehade demineerimiseks. Kanada valitsus on varem selleks eraldanud 32 miljonit dollarit. Euroopa Liit on Ukraina demineerimiseks varem eraldanud 43 miljonit eurot. Ursula von der Leyen tänas Kanadat, kes tema sõnul on aidanud märksa enam kui vajalik.

ISW: Vene vägedel pole piisavalt mehhaniseeritud vägesid edenemaks Bahmutist edasi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei ole Vene vägedel piisavalt mehhaniseeritud vägesid, et Bahmuti langedes sealt edasi liikuda.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas hiljuti intervjuus CNN-ile, et Bahmuti langedes oleks Vene vägedel vaba voli edeneda Ukraina poolt kontrollitud Donbassi territooriumi. Volodõmõr Zelenski hoiatas, et peale Bahmutit võiksid Vene väed edeneda Kramatorski ja Slovjanski peale.

ISW hinnangul on Venemaa selline edenemine peale Bahmuti langemist ebatõenäoline, kuna Bahmuti ja Kramatorski vahel on tugevad kaitseliinid. Samuti mängib rolli asjaolu, et Venemaa on kandnud suuri kaotusi varem paremateks peetud üksuse seas, vähendades nende ründesuutlikkust.

Zalužnõi arutas Bahmuti olukorda lääne kolleegidega

Ukraina kaitsejõudude ülem Valeri Zalužnõi arutas sõjalist olukorda Bahmutist USA ja teiste NATO kolleegidega. Lisaks sellele arutati Ukrainale antavat sõjalist abi, sh nii relvastust kui laskemoona. Samuti on fookuses õhukaitse tugevdamine ning pikamaarelvastus, vahendas CNN.

Kohtumisel osalesid USA Euroopa vägede ülem kindral Christopher G. Cavoli, Ühendkuningriigi peastaabi ülem admiral Anthony Radakin, Poola relvajõudude peastaabi ülem Rajmund Andrzejczak ning USA Ukraina julgeolekutoetuse toetusgrupi ülem kindralleitnant Antonio Aguto.

USA valitsus: Venemaa peaks relvitu sõduri hukkamise tõttu häbi tundma

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price kommenteeris teisipäeval vangilangenud relvitu Ukraina sõduri hukkamise videot öeldes, et Venemaa peaks tema hinnangul selle pärast häbi tundma. Price rõhutas, et tegu oli sõjaseaduste, inimlikkuse ja sündsuse rikkumisega kui tehakse selliseid julmuseid, vahendas CNN. Hukatud Ukraina sõduri nimi oli Timofi Šadura.

Briti luure: Vene vägedel on dilemma – kas rünnata pigem Vuhledari või Bahmuti lähistel

Ühendkuningriigi kaitseministeerium juhtis oma hommikuses rindeülevaates tähelepanu, et Vene kaitseministri Sergei Šoigu hiljutine visiit Vene rindele Ukrainas oli tõenäoliselt vastusamm Jevgeni Prigožini sarnasele visiidile. Vene kaitseministeeriumi ja Wagneri vahel on hiljuti olnud mitmed avalikkuse ette jõudnud vaidlused.

Vene kaitseministeeriumi jagatud video kohaselt kohtus Sergei Šoigu kindralpolkovnik Rustam Muradoviga, kes vastutab Vuhledari rindelõigu eest. Kuni hiljutise ajani võis Vene väejuhatus uskuda, et läbimurre Vuhledaris on operatsioonilisel tasandil võtmetähtsusega. Vene sõjaplaneerijate on nüüd dilemma, et kas püüda veel rünnata Vuhledari või püüda teha järgmisi rünnakuid Bahmutist põhja pool ja Kreminna lähistel.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/akaFr7xgND



#StandWithUkraine pic.twitter.com/VtkeZyXoj1 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 8, 2023

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 700 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 155530 (võrdlus eelmise päevaga + 700);

- tankid 3436 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 6723 (+9);

- lennukid 303 (+0);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2463 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 488 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 253 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2098 (+3)

- tiibraketid 873 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5330 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 236 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.