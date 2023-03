Gruusias protestiti parlamendi ees välisagentide seaduse vastu

Gruusias protesteerisid tuhanded inimesed niinimetatud välisagentide seaduse vastu. Seadus läbis teisipäeval Gruusia parlamendis esimese lugemise. Eelnõu poolt oli 76 saadikut ja vastu 13. Politsei kasutas meeleavaldajate vastu pisargaasi ja veekahureid, teatas Raadio Vaba Euroopa.

Gruusia siseministeeriumi teatel loopisid protestijad politsei pihta süütepudeleid ja kive, kokkupõrgetes on viga saanud nii politseinikke kui meeleavaldajaid.

Gruusia peaminister ütles eile Berliinis, et seadus on kooskõlas Euroopa ja ülemaailmsete standarditega ning tema toetab seaduse vastuvõtmist. Eelnõu näeb ette, et organisatsioonid, mis saavad rohkem kui 20% rahastusest välismaalt, kuulutatakse välisagentideks.

Samalaadse välisagentide seaduse on varem kehtestanud Venemaa, mis kriitikute sõnul piirab sõltumatut ajakirjandust ja demokraatlike institutsioonide tööd. Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borelli sõnul viib see eelnõu Gruusiat Euroopa Liidust kaugemale. Samuti on eelnõud kritiseerinud USA välisministeerium.

Gruusia president Salome Zurabišvili on varem teatanud, et tema välisagentide seadust välja ei kuuluta. Zurabišvil kinnitas teisipäeva õhtul New Yorgis, et seda seadust polnud kellelegi vaja. "See tuli kes teab, kust. Aga võib-olla dikteeriti seda Moskvas," ütles Zurabišvili. Gruusia parlamendil on võimalik presidendi vetot ka eirata.

Välisagentide seadus on tekitanud pingeid ka Gruusia parlamendis, kus selle tõttu tekkis esmaspäeval kähmlus koalitsiooni ja opositsiooni esindajate vahel.

Mitmetel protestijatel olid kaasas nii Gruusia, Euroopa Liidu kui ka Ukraina lipud. Paljud protestijad karjusid "Maha Vene seadus!".

Videoklippe protestidest jagas sotsiaalmeedias Open Caucasus Media.