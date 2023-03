Texases abordist ilma jäetud naised kaebasid osariigi kohtusse

Viis naist kaebasid Texase osariigi kohtusse, kuna neile ei võimaldatud aborti hoolimata sellest, et raseduse jätkumine oli neile eluohtlik. Texase karmi abordikeelu kriitikute sõnul ei julge arstid abordiotsuseid teha, kuna kardavad, et nad jäetakse seetõttu Texases tegevusloast ilma.

USA-s on viis naist läinud Texase osariigi vastu kohtusse, kuna neile ei võimaldatud aborti vaatamata sellele, et nende enda elu oli seetõttu ohus.

Kohtule esitatud avalduses palutakse kohtul selgelt välja öelda, et arstile ei esitata süüdistust, kui ta meditsiiniliste näidustuste tõttu raseduse katkestab.

USA-s on kolmeteistkümnes osariigis abort pea täielikult keelatud, aga seda saab siiski teha kui arst peab seda hädavajalikuks. Kriitikute sõnul on Texase vastav seadus selles osas ebaselge ning arstid ei julge otsuseid teha, kuna kardavad, et nad jäetakse tegevusloast ilma või pannakse kuni 99 aastaks vangi.

Kohtusse on pöördunud teiste seas naine, kelle rasedus katkes, aga arstid ei julgenud vajalikku puhastust teha enne, kui tal tekkis veremürgistus ja ta viidi eluohtlikus seisundis intensiivravi osakonda. Ülejäänud neli naist pidid abordi tegemiseks minema Texase osariigist välja teistesse osariikidesse, kus see on legaalne.

USA reproduktiivõiguste keskuse presidendi Nancy Northupi sõnul on Texases ohtlik olla rase. Northupi sõnul on see esimene selline kohtuasi, kuid tõenäoliselt ei jää viimaseks. Northup rõhutas, et sellised meditsiinilised otsused elu ja surma üle peaks jääma patsientide ja nende arstide otsustada, mitte poliitikute ega osariigi ametnike pärusmaaks.

Texase osariik keelustas sisuliselt pea täielikult abordi peale USA ülemkohtu otsust pöörata ümber ülemkohtu Roe v. Wade otsus 1973. aastast, mis varem tagas abordiõiguse kogu riigis. Texase osariigi peaprokuröri Ken Paxtoni esindaja kinnitas e-kirjas Reutersile, et Paxton lubab jätkata Texase seaduste elluviimist. Sama esindaja sõnul andis Paxton eelmise aasta juulis juhised, mille kohaselt tuleb kaitsta naisi nende elu ohustavate raseduskomplikatsioonide eest.