MKM lennundusmuuseumi toetamiseks raha ei leidnud

Majandus- ja taristuminisiter Riina Sikkut vastas eitavalt kultuuriministri ettepanekule, et ka tema juhitav ministeerium võiks 2023. aastal toetada Eesti Lennundusmuuseumi tegevust.

Kultuuriminister Piret Hartman kirjutas 22. jaanuaril erakonnakaaslasest majandus- ja taristuminisiter Riina Sikkutile saadetud kirjas, et lennundusmuuseum on küll nime poolest muuseum ja saab ka vähesel määral toetust kultuuriministeeriumi muuseumide tegevustoetuste taotlusvoorust (2023. aastal 10 000 eurot), kuid eelkõige on tegu menuka turismiatraktsiooni ja külastuskeskusega, mis populariseerib tehnikavaldkonda ja inseneriharidust.

Ta tõi välja, et Eestis on mitmeid teemamuuseume, mida toetavad teised ministeeriumid. Näiteks keskkonnaministeerium loodusmuuseumi, maaeluministeerium piimandusmuuseumi, kaitseministeerium sõjamuuseumi, siseministeerium tuletõrjemuuseumi jne. Hartman leidis, et seetõttu oleks mõistlik, kui lennundusmuuseumi toetamisele paneks õla alla ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Sikkut vastas 7. märtsil, et mõistab muret lennundusmuuseumi jätkusuutlikkuse üle ja et muuseum populariseerib ka lennundust kui tehnikavaldkonda ja inseneriharidust laiemalt. Kuid kuna 2023. aasta eelarves ei ole vahendeid lennundusmuuseumi toetamiseks ette nähtud, siis ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil võimalik sel aastal ka muuseumi tegevust toetada.

"Oleme valmis esitama ettepaneku 2024. aasta riigieelarvest vahendite eraldamiseks sihtasutuse täiendavaks toetamiseks ja selle tegevuse jätkamiseks 2024.–2027. aasta riigi eelarvestrateegias majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale," märkis Sikkut.

Ta lisas, et samuti on võimalik pöörduda toetuse saamiseks lennundusettevõtete ja turismiatraktsiooni asukoha järgse kohaliku omavalitsuse poole.

"Oleme teie palve edastanud ka AS-ile Tallinna Lennujaam, kes on lubanud käesoleval aastal võimaluste piires muuseumi tegevust toetada," märkis Sikkut.