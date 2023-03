Powell: Föderaalreserv võib intressimäärade tõstmist kiirendada

Ameerika Ühendriikide Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles, et USA keskpank kaalub intressimäärade täiendavat tõstmist poole protsendi võrra sel kuul. Samuti tõstab majanduse jahutamiseks Föderaalreserv tõenäoliselt intressimäärasid veelgi rohkem kui varem eeldati, kinnitas Powell.

Jerome Powelli sõnul on keskpanga mõtlemine muutunud, kuna inflatsioon ja tööhõive määr on kõrgemad kui varem prognoositi. Powelli hinnangul tuleks intressimäärasid tõenäoliselt tõsta ka kiiremas tempos.

Analüütikute sõnul näitavad USA keskpanga juhi kommentaarid, et Föderaalreserv kahtleb enda võimes tuua inflatsioon allapoole kahe protsendi sihttaset järgmise paari aasta jooksul niimoodi, et see ei tekitaks majanduslangust, vahendas The Wall Street Journal.

USA Föderaalreserv tõstis intressimäärasid veebruaris 0,25 protsenti, detsembris 0,5 protsenti ja novembris 0,75 protsenti. Analüütikud ootavad USA-s kiire hinnatõusu jätkumist aasta lõpuni.

Jerome Powell lubas ka veebruaris jätkata intressimäärade tõstmist.

Föderaalreservi ametnikud kinnitasid eelmisel kuul, et intressimäärade tõstmise väiksemate sammude kaupa võimaldaks neil hinnata eelmise aasta intressimäärade kiiret tõstmist. Samuti peaks see vähendama riski, mille võib tingida intressimäärade liiga kiire tõstmine.