Niguliste kiriku avamine lükkub tehniliste probleemide tõttu edasi

Kuigi Tallinna linnaplaneerimise amet andis Niguliste kirikule 2. märtsil kasutusloa ja oma kooskõlastused oli andnud selleks ka päästeamet, on tegu osalise kasutusloaga, mis puudutab ainult saaliosa, ütles ERR-ile Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

See tähendab, et torniosa, kuhu varem külastajatel ligipääs puudus ning kuhu nüüd on rajatud lift, pole kasutusluba veel saanud. Saareti sõnul on probleemid tehnilised ja muuseumi töötajad sinna midagi parata ei saa.

"Liftil on puudu veel mingid detailid, sest olid tarneraskused. Ootame neid asju," lausus ta.

Pidulik avamine pressile ja töötajatele pidi toimuma sel reedel, külastajatele pidi kirik avatama laupäeval. Kui palju tuleb avamist edasi lükata, ei osanud Saaret kolmapäeval öelda. "Homme oleme targemad," nentis ta.

Niguliste kiriku remont algas mullu veebruaris. Eesti kunstimuuseumi juht Sirje Helme ütles Vikerraadiole, et lifti rajamise peale hakati mõtlema 2019. aastal ning luba selleks saadi muinsuskaitseametilt aasta hiljem.

"Algul oli mõte ehitada lift orelikorruselt. Murranguline mõte oli, et lift tulebki põrandani välja ja seda saavad kasutada ka ratastoolis inimesed. See oligi muinsuskaitseametile argument, et kui me räägime nii palju ligipääsetavusest ja kõikidele võrdsete võimaluste tagamisest. Minu arvates oli see väga õige otsus," lausus Helme.

Šaht lifti jaoks valmis mullu juunis. Helme sõnul sõidab lift viimaste suurte akendeni, kust avaneb vaade vanalinnale ja merele. Remondi järel tekib külastajatel võimalus pääseda varem suletud kohtadesse, lift hakkab peatuma kolmel korrusel.