WSJ: Hiina kompartei kritiseerib üha rohkem USA-d

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina kommunistliku partei juhtkond kritiseerib üha rohkem USA-d ja kahe suurriigi omavahelised suhted lähevad üha pingelisemaks.

Vaid mõni nädalat tagasi plaanisid USA ja Hiina omavahelisi pingeid leevendada. Seejärel tuvastasid USA võimud, et Põhja-Ameerika õhuruumis hulgub ringi Hiina luureõhupall. USA välisminister Antony Blinken loobus Hiina visiidist.

Sel nädalal kritiseerisid Hiina juht Xi Jinping ja välisminister Qin Gang Washingtoni välispoliitikat ja väitsid, et USA tahab pidurdada Hiina arengut.

"Kõike, mida teine pool teeb, peetakse negatiivseks. See on külma sõja mentaliteet," ütles Denveri ülikooli Hiina välispoliitika ekspert Suisheng Zhao.

Xi Jinping väidab, et USA-ga liidus olevad lääneriigid tahavad Hiinat maha suruda ja ümber piirata. Teisipäeval hoiatas Hiina välisminister Qin Gang, et kui USA kurssi ei muuda, siis ootab ees konflikt ja vastasseis, vahendas The Wall Street Journal.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et Joe Bideni administratsioon pole oma Hiina poliitikat muutnud.

"Meie lähenemises sellele kahepoolsele suhtele pole midagi, mis peaks panema kedagi arvama, et me tahame konflikti. Me tahame seda suhtlust praegusel tasemel hoida," ütles Kirby.

Biden siiski jätkab Trumpi administratsiooni karmi Hiina poliitikat. USA tahab piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut ning koondab liitlasi, et võidelda Hiina mõjuvõimu laienemise vastu. Peking suhtleb aga üha rohkem Moskvaga ning suurendab Taiwani-vastaseid sõjalisi provokatsioone.

Hiljuti valas õli veel tulle USA kongress. Esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy ütles teisipäeval, et kohtub USA pinnal Taiwani presidendiga. Eelmisel aastal külastas Taiwanit aga endine spiiker Nancy Pelosi.

Hiina kompartei juht Xi Jinping on viimaste kuude jooksul oma võimu veelgi suurendanud. USA muretseb üha rohkem, et Hiina võib saata Venemaale relvastust.