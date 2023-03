Läänemets: maksutõusu võiks vähemalt arutada

Läänemetsa sõnul rääkisid sotsiaaldemokraadid juba enne valimisi, et riigieelarvest on miljard eurot puudu, kuid siis ei tulnud teised erakonnad aruteluga kaasa. Nüüd, mil see on osa koalitsiooniläbirääkimistest, pole ainult kärpimisega võimalik sellist defitsiiti kaotada, lausus ta.

Läänemetsa sõnul peaks suurendama riigieelarve tulusid.

"Tõsi on, et miljardit pole võimalik eelarvest kärpida, see tähendaks, et peame kas julgeoleku kalale minema, pensione vähendama või haridusest võtma ja sellega vähemalt sotsiaaldemokraadid nõus ei ole. Räägime võimalustest, kuidas eelarvet suurendada, sest seda on aastaid ja aastaid hoitud sama tulude poolel, aga kulude poolt pidevalt suurendatud," lausus ta.

Läänemets lisas, et "riiki ei saa ära kärpida". Tema sõnul peaks mõtlema maksutulude tõstmise peale.

"Seda võiks vähemalt arutada. Saan aru, et kõigil osapooltel on valmidus ühte või teist ettepanekut arutada," ütles ta.

Rahandusministeeriumi hinnangul tuleks riigieelarves leida kate umbes 750 miljonile eurole, milleks ei piisa vaid kärbetest, vaid tuleks leida lisavahendeid ka makse tõstes.