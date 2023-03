Sikkut: jõukamad peavad ilmselt hakkama rohkem makse maksma

Koalitsioonikõnelustel osalev majandus- ja taristuminister Riina Sikkut (Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles, et SDE ei taha makse tõsta maksude tõstmise pärast, kuid erakordses julgeolekuolukorras on kaitseinvesteeringute tegemine vältimatu.

Sikkut pole imestunud, et 750 miljonit on riigieelarvest puudu. "Juba suvel koalitsioonikõnelusi pidades oli selge, et tuleb ka tulupoolel teha ümberkorraldusi, aga valitsus, kes asub 7,5 kuuks ametisse kriisiolukorras – meie prioriteedid olid toimetulek, kaitsekulutused ja energia – ja me ei pidanud õigeks hakata maksusüsteemi 7,5-kuulise mandaadi jooksul ümber korraldama

ja tegelikult me ütlesime välja ka koalitsioonikõnelustel, et see jääb järgmise koalitsiooni teemaks. Seetõttu me neid arutelusid praegu peamegi," rääkis Sikkut.

"Selle valitsuse esmane eesmärk ei ole kärpimine. On haruldane võimaluste aken: meil on suhteliselt üksmeelne seltskond läbirääkimistelaua taga, kes saab aru, et mandaat võib olla kuni neljaks aastaks. Meil on võimalik teha mitmes valdkonnas suuri ja vajalike ümberkorraldusi, mis puudutavad nii tulusid kui ka kulusid eelarves," sõnas Sikkut. "Ei, me ei hakka esimese hooga kärpima, me vaatame julgelt vastu sellele, mis oleks vaja teha, et Eesti saaks teha arenguhüppe," lisas ta.

SDE lubas valimisprogrammis maksutõusu. "Me ei taha makse tõsta maksude tõstmise pärast. Sellises erakordses julgeolekuolukorras on kaitseinvesteeringute tegemine vältimatu, samas ega keegi teine eestikeelset kultuuri ja haridust ei rahasta. Kui tahame, et eesti haridus oleks maailma parim, peame vastavad kulutused tegema. Väiksest riigist, unikaalsest olukorrast ja julgeolekuriskidest tulenevalt peame makse tõstma," lausus Sikkut.

SDE jaoks oluline maksusüsteemi õiglus. "Inimene peaks suutma toime tulla oma palgaga. Madalapalgaliste maksukoormuse vähendamine tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma. Konkreetseid makse puudutavaid otsuseid me veel ei ole pidanud," sõnas Sikkut.

Sikkut ütles, et valmistulemused peegeldavad Eesti inimese eelistust, et meil oleks kaasaegne läänemeelne riik, kes seisab nii julgeoleku kui toimetuleku eest. "Teine asi on see, et meil ei oleks parempopulistid võimul ja ei tuleks Kremli-meelset juttu," lisas Sikkut.

"Oleme kaugel ministriportfellidest, aga minu praegune valdkond meeldib mulle väga," märkis Sikkut.